MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Von Chemnitz in die Herzen Mitteldeutschlands – 34. MDR-Musiksommer 2025 startet in Europas Kulturhauptstadt

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Leipzig (ots)

Musik verbindet: Vom 8. August bis zum 7. September ist der MDR-Musiksommer wieder für sein Publikum in ganz Mitteldeutschland unterwegs. Bunt, nahbar und mit europäischem Flair geht es zum Auftakt in die Europäische Kulturhauptstadt Chemnitz. Beim sommerlichen Open-Air-Konzert auf dem Theaterplatz wird das MDR-Sinfonieorchester erstmals gemeinsam mit der Robert-Schumann-Philharmonie Chemnitz musizieren. Nach der großen Publikumsresonanz im letzten Jahr werden auch bei der 34. Musiksommer-Auflage die MDR-Ensembles neben namhaften Gaststars wie Kit Armstrong, Marc-André Hamelin und Corinna Harfouch wieder im Mittelpunkt stehen. Der Verkauf für die 25 Musiksommer-Konzerte an 23 Orten ist erfolgreich angelaufen.

„Von Chemnitz in die Welt“: Gemeinsames Eröffnungskonzert von MDR-Sinfonieorchester und Robert-Schumann-Philharmonie

Sommerliche Lebensfreude und südamerikanische Klänge bringt das Eröffnungskonzert des MDR-Musiksommers nach Chemnitz. Auf dem Theaterplatz der Kulturhauptstadt Europas 2025 sind am 8. August das MDR-Sinfonieorchester und Mitglieder der Robert-Schumann-Philharmonie Chemnitz mit dem Konzert „Von Chemnitz in die Welt“ zu erleben, u.a. mit dem Bandoneonisten Omar Massa und Dirigent Marcus Merkel. Mit dem Programmtitel des Eröffnungskonzerts erinnern die Initiatoren des Musiksommers daran, dass das Bandoneon einst in Chemnitz „erfunden“ und später im vogtländischen Klingenthal hergestellt wurde und seitdem auf der ganzen Welt als Tangoinstrument zu Hause ist. Zudem wird der renommierte MDR-Rundfunkchor das Programm der Kulturhauptstadt am 22. August mit einem Konzert in der Chemnitzer Schlosskirche zusammen mit Christian Schmitt an der einzigartigen Vleugels-Orgel bereichern.

Regional verwurzeltes Festival: MDR-Musiksommer bringt Musik in jede Region

Vier Wochen lang bereist der MDR-Musiksommer 23 Orte in ganz Mitteldeutschland, darunter sind Kirchen, historische Konzertsäle und sogar ein Konzertstall. Gleich mit zwei Konzerten in der idyllischen Kleinstadt Stolberg gedenkt der MDR-Musiksommer den vielfältigen Jubiläums-Aktivitäten rund um den Bauernkrieg und dem damit verbundenen 500. Todestag Thomas Müntzers. So nehmen die Renaissanceklänge des „montalbâne Ensembles“ und das Vokalkonzert des MDR-Rundfunkchors unter der Leitung des neuen Chefdirigenten des MDR-Rundfunkchors Josep Vila i Casañas die beiden Jubiläen programmlich auf und beschließen damit den Konzertreigen des Festivals am 7. September.

Mit den MDR-Ensembles Mitteldeutschland erleben

Für weitere Festival-Highlights sorgt das MDR-Sinfonieorchester u.a. mit dem Klezmer-Ensemble „Kolsimcha – The World Quintet“ am 29. August in der Weimarhalle der Goethestadt. Leichtfüßig daherkommende Klassiker gibt es im Programm „Sommernachtstraum“ am 23. August im Congress Centrum Suhl. Mit diesem Konzert startet gleichzeitig die MDR Klassik-Konzertreihe 2025/26 in Suhl. Am 5. September brillieren dann die Violinistin Cosima Soulez Larivière und das MDR-Sinfonieorchester mit „Bach und Sohn“ in der Kulturkirche Weißensee. Der MDR-Rundfunkchor setzt mit Josep Vila i Casañas und geistlichen Werken am 6. September in der Gothaer Margarethenkirche auf „Versöhnung“ und mit Philipp Ahmann auf ein farbenreiches, französisch inspiriertes Programm am 23. August im Merseburger Dom. In Lutherstadt Eisleben lädt der MDR-Kinderchor am 24. August in der St. Andreaskirche zu seinem Programm „Himmelwärts“ von Gregorianik bis Pop, das zentrale Botschaften von Frieden und Hoffnung vermittelt. Zudem sind die MDR-Ensembles auch in kleineren Formationen an vielen weiteren Orten der Region auf den schönsten Bühnen Mitteldeutschlands unterwegs.

Starklänge auf der Wartburg und starke Frauen im Konzertstall Seggerde

Hoch oben auf der Wartburg präsentiert der MDR-Musiksommer zwei hochrangige Rezitalabende: Zu Gast sind die Starpianisten Kit Armstrong (16. August) und Marc-André Hamelin (30. August), die in ihren Programmen das musikalische Erbe Franz Liszts an dessen Inspirationsquelle auf der Wartburg musikalisch würdigen. Im Konzertstall in Seggerde gestaltet Schauspielerin Corinna Harfouch zusammen mit Pianistin Hideyo Harada am 15. August eine einzigartige Wort-Musik-Collage, die das einstige Wirken der Schriftstellerin Virginia Woolf und der mit ihr befreundeten Komponistin Ethel Smyth in den Fokus stellt.

Immer dabei: MDR KLASSIK und MDR KULTUR

Nicht nur live vor Ort wird der MDR-Musiksommer für unvergessliche Klangerlebnisse sorgen: MDR KLASSIK und MDR KULTUR begleiten das Festival auch multimedial in der ARD Audiothek, im Web und im Radio. Geschichten sowie Porträts runden die Konzertübertragungen ab.

Über den MDR-Musiksommer

Der MDR-Musiksommer ist ein ARD-weit einzigartiges Musik-Festival, das seit 1992 jedes Jahr in verschiedenen Regionen in ganz Mitteldeutschland stattfindet. Das Festival bietet ein breites Spektrum, zu dem neben klassischen Konzerten auch Singer-Songwriter, Weltmusik, Crossover und Jazz gehören. Seit 2024 verlängert das renommierte Festival die Sommerferien mit vier Wochen voll großartiger Musik. Mit dem neuen kompakten Festivalzeitraum konnte im letzten Jahr noch mehr Publikum in und aus der Region angezogen werden. Alle Informationen zum MDR-Musiksommer sind unter www.mdr-musiksommer.de abrufbar.

Hinweis zum Kartenverkauf

Tickets für den MDR-Musiksommer sind ab sofort hier erhältlich: www.mdr-tickets.de, Tel: 0341.94 67 66 99

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell