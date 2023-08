MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Kaisermania 2023: MDR mit vielfältigem Programm und Liveübertragung des Schlager-Events am 5. August

Bild-Infos

Download

Leipzig (ots)

Wenn der „Grandseigneur des deutschen Schlagers“ zu seinem jährlich wiederkehrenden Musikspektakel nach Dresden kommt, dann ist die Elbestadt im Schlagerfieber. Seit 2003 feiert Roland Kaiser mit seinen Fans die Kaisermania, die sich zu einer wahrhaftigen Institution entwickelt hat und generationsübergreifend jährlich tausende Fans aus ganz Europa in die sächsische Hauptstadt lockt. Im Jubiläumsjahr 2023 wird das Kultevent an fünf Abenden am Dresdner Elbufer stattfinden. Am 5. August überträgt das MDR-Fernsehen die Veranstaltung live.

Im Sommer 2003 gab Roland Kaiser zum ersten Mal im Rahmen der „Filmnächte am Elbufer" in Dresden ein Kaisermania-Konzert. 3.500 Besucherinnen und Besucher hörten ihm zu, sangen und tanzten. Damals ahnte niemand, dass sich aus diesem Konzert das größte Schlager-Event Deutschlands entwickeln wird, bei dem sich die sächsische Landeshauptstadt im Ausnahmezustand befindet. Zu den sechs Kaisermania-Konzerten 2022 kamen insgesamt 72.000 Fans, tausende Zaungäste nicht mitgezählt. Die Übertragung eines der Konzerte im MDR-Fernsehen sahen 1,8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer deutschlandweit.

Kaum ein anderer deutscher Künstler blickt auf eine derart erfolgreiche und beständige Karriere zurück wie Roland Kaiser. Mit fast 100 Millionen verkauften Schallplatten und unzähligen Hits begeistert er Generationen und wird auch in diesem Jahr bei der Kaisermania wieder für Riesenstimmung sorgen, ob vor Ort oder an den heimischen Bildschirmen.

Der MDR überträgt am 5. August nicht nur eines seiner Konzerte live, sondern gestaltet den ganzen Abend rund um die Legende Roland Kaiser.

Am 6. August, 22 Uhr, sendet das MDR-Fernsehen darüber hinaus die Dokumentation „Roland Kaiser – Mehr als ein Leben“. Der Film von Annett Ilijew und Horst Mühlenbeck zeigt den Menschen Roland Kaiser jenseits medienwirksamer Inszenierungen und Klischees – auch in persönlichen Situationen mit seiner Tochter Annalena.

Das MDR-Programm zur Kaisermania 2023 im Überblick:

4. August im MDR-Fernsehen:

16.30 Uhr „MDR um vier - Gäste zum Kaffee“ live aus Dresden mit Roland Kaiser und weiteren Gästen, moderiert von Susanne Klehn

5. August im MDR-Fernsehen

18.00 Uhr Kaisermania Countdown – live aus Dresden mit Peter Heller

19.50 Uhr Kaisermania Countdown – live aus Dresden mit Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde

20.15 Uhr Kaisermania 2023 – live aus Dresden (im MDR-Fernsehen und im SWR-Fernsehen)

23.00 Uhr Kaisermania – Aftershow-Party – live aus Dresden

23.10 Uhr Kaisermania 2019 (Wdh.)

6. August

22.00 Uhr Roland Kaiser – Mehr als ein Leben

Auf der Facebook- und Instagram-Seite von „Meine Schlagerwelt“ wird im Vorfeld und am Showtag intensiv über das große Live-Event berichtet. Unter www.meine-schlagerwelt.de finden sich am Sendungstag alle Liedtexte zur „Kaisermania“ zum Mitsingen, Hintergrundgeschichten über den Schlagerstar, Interviews und Fanaktionen. Hier können die Userinnen und User außerdem für ihren ultimativen Kaiser-Hit stimmen. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden exklusiv einmal zwei Konzert-Tickets für die brandneue Roland-Kaiser-Tour verlost.

Per WhatsApp können Grüße an Roland Kaiser gesendet werden, die live während des Konzerts über den Fernsehbildschirm laufen. Der gesamte Roland-Kaiser-Abend wird auch unter mdr.de live gestreamt.

Alle Live-Produktionen sind nach Ausstrahlung für 30 Tage in der ARD Mediathek abrufbar. Die Dokumentation „Roland Kaiser – mehr als ein Leben“ ist bereits in der Mediathek zu sehen.

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell