Digitales Mediendossier zum neuen Polizeiruf 110 "Du gehörst mir"

Wir möchten auf unser digitales Mediendossier zum neuen Polizeiruf 110 aus Magdeburg aufmerksam machen. „Du gehörst mir“ ist der 18. Fall für Claudia Michelsen als Hauptkommissarin Doreen Brasch, der gleichzeitig auch ein Jubiläum für sie ist. Seit zehn Jahren ermittelt sie in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts.

Der Film wird am 27. August, 20.15 Uhr, im Ersten ausgestrahlt.

Zum Inhalt: Die 23-jährige Lana (Hannah Schiller) lässt für einen kurzen Moment den Kinderwagen aus den Augen – plötzlich ist er weg. Wer hat ihr Baby entführt, mitten in der Fußgängerzone? Sofort wird die Polizei alarmiert. Als Hauptkommissarin Doreen Brasch (Claudia Michelsen) vom Kidnapping erfährt, will sie gerade ihren Chef, Kriminalrat Uwe Lemp (Felix Vörtler), verabschieden. Er will eine Auszeit nehmen und für längere Zeit ins Ausland fahren. Doch dazu soll es nicht kommen.

