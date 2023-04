MDR Mitteldeutscher Rundfunk

„Wie Weimar wohnt“: MDR-Doku über einzigartiges Fotoprojekt von ARD Kultur und Klassik Stiftung Weimar

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Leipzig (ots)

Die Dokumentation „Wie Weimar wohnt – Kunst und Alltag“ von Hans-Michael Marten begleitet die Ostkreuz-Fotografin Ina Schoenenburg und den Kommunikationsdesigner Axel Völcker bei ihrem Kunstprojekt, das Menschen in ihrem Zuhause in Weimar zeigt. Zu sehen ab 14. April 2023 in der ARD Mediathek und bei ardkultur.de sowie am 20. April um 23.25 Uhr im MDR-Fernsehen.

65.000 Menschen leben aktuell in der Klassikerstadt Weimar. Doch wie lebt es sich in diesem Architektur-Freilichtmuseum zwischen Barock, Bauhaus und Plattenbau? Das wollten die Ostkreuz-Fotografin Ina Schoenenburg und der Kommunikationsdesigner Axel Völcker wissen. Mit Fotoapparat und viel Neugier haben sie Menschen in ihren Wohnungen besucht. Seit Ende März werden die Fotografien auf großformatigen Plakaten öffentlich im Weimarer Stadtraum ausgestellt und sind im Magazin „klassisch modern“ der Klassik Stiftung Weimar dokumentiert. Sie regen zum Gespräch über das Leben und das Miteinander in der Kulturstadt an.

Parallel zu diesem Kunstprojekt ist eine Film-Dokumentation von Hans-Michael Marten entstanden. Er hat Ina Schoenenburg und Axel Völcker bei ihrer Arbeit mit der Kamera begleitet und zeigt, was die Menschen in Weimar über ihr Zusammenleben in der Stadt erzählen. Sein Film „Wie Weimar wohnt – Kunst und Alltag“ erlaubt Einblicke in die Wohnungen und das Leben der Porträtierten. Für den international gefragten Pianisten Martin Kohlstedt beispielsweise ist eine Hängematte mitten im Zimmer sein Rückzugsort, wenn er von Tourneen aus aller Welt zurück nach Weimar kommt. Peggy Hähnert wohnt im unsanierten Plattenbau und hat dort Platz zum Spielen und Lernen mit ihren fünf Kindern gefunden. Für die Bewohner der WG Hababusch heißt wohnen kämpfen, denn ihr Haus steht mitten in der Altstadt von Weimar und schreit nach Gentrifizierung: Der Hauseigentümer hat auf Räumung geklagt, die WG muss Ende des Jahres das Barockgebäude verlassen.

"Wie Weimar wohnt" war eines der neun Gewinnerprojekte beim „ARD Kultur Creators“-Wettbewerb 2022 zum Thema "Verbundenheit - wie wollen wir in unserer Gesellschaft zusammenleben?". Entstanden ist die Dokumentation in Koproduktion zwischen ARD Kultur und dem Mitteldeutschen Rundfunk. Das Creators-Projekt wurde unterstützt von der Klassik Stiftung Weimar, die zum 100. Geburtstag des Bauhaus-Musterhauses „Haus am Horn“ ihr Jahresprogramm 2023 dem Thema Wohnen gewidmet hat. ( www.klassik-stiftung.de/wohnen )

Hinweis für Journalistinnen und Journalisten

Der Dokumentarfilm „Wie Weimar wohnt – Kunst und Alltag“ von Hans-Michael Marten steht vorab zur Rezension in unserem Online-Pressevorführraum ( www.mdr.de/s/pressevideos) zur Verfügung. Für die Zugangsdaten melden Sie sich bitte per Mail an presse@mdr.de an.

Weitere honorarfreie Fotos zum Projekt finden Sie bei ardfoto.de.

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell