MDR überträgt Tobias Hauke und Michael Naumann Leitungspositionen

Der Mitteldeutsche Rundfunk besetzt ab Sommer zwei Leitungspositionen neu: Die Hauptredaktion Zentrale Programmkoordination und Sendeleitung im MDR wird ab 1. Juli 2023 von Tobias Hauke geführt. Und die Leitung der Hauptabteilung Kommunikation übernimmt ab 1. August 2023 Michael Naumann, der diese Aufgabe bereits Anfang des Jahres kommissarisch übernommen hatte. Beide Personalien wurden am Montag (26. Juni 2023) vom MDR-Verwaltungsrat bestätigt.

Tobias Hauke – Leitung HaR Zentrale Programmkoordination und Sendeleitung ab 1. Juli 2023

Tobias Hauke, 1974 in Eisenach (Thüringen) geboren, begann seine berufliche Laufbahn als Volontär, Reporter und Redakteur bei privaten Radiostationen in Sachsen und Sachsen-Anhalt. Seit April 2003 ist er beim Mitteldeutschen Rundfunk tätig, zunächst im MDR Landesfunkhaus Sachsen als Themenplaner sowie CvD und Redakteur für Sondersendungen. 2013 ging er als kommissarischer Programmgeschäftsführer zum KiKA nach Erfurt. Im selben Jahr wurde er Referent in der Programmdirektion Leipzig und war dort unter anderem an der Bildung des trimedialen Informationsbereichs und an der Planung des MDR-Newsrooms beteiligt sowie an der Integration der MDR Mediathek in die ARD Mediathek. Zuletzt war Hauke Geschäftsführer der in der MDR-Programmdirektion Leipzig verantworteten ARD-Kinder- und Familienkoordination, die als Bindeglied zwischen den ARD-Kinderredaktionen das Kinder- und Familienprogramm im Ersten Deutschen Fernsehen und in der Mediathek gestaltet sowie die ARD-Zulieferungen für den KiKA steuert. Tobias Hauke verantwortet ab 1. Juli 2023 die lineare und non-lineare Planung und die Verbreitung der MDR-Programmangebote. Er wird den aktuellen Transformationsprozess und die strategische und programmliche Ausrichtung aktiv mitgestalten. Hauke folgt in der neuen Funktion auf Angela Tomschke, die in den Ruhestand geht.

Michael Naumann – Leitung HA Kommunikation ab 1. August 2023

Michael Naumann wurde 1977 in Burgstädt (Sachsen) geboren. Er hat an der Universität Leipzig und der Ohio University/Scripps School of Journalism (USA) studiert. Seit 2004 ist der Diplom-Journalist im MDR, zunächst als Reporter, Redakteur und Chef vom Dienst bei ARD Aktuell, ARD Brisant und MDR AKTUELL. In dieser Zeit war er auch für Vertretungen im ARD-Studio Südasien in Neu-Delhi im Einsatz. Von 2014 bis 2018 übernahm Naumann übergeordnete Aufgaben und direktionsübergreifende Projekte in der MDR-Chefredaktion, unter anderem während des ARD-Vorsitzes des MDR (2016-2017). Anschließend wechselte er als stellv. Redaktionsleiter in die MDR-Redaktion „Wirtschaft und Ratgeber“ und baute dort eine crossmediale Planungseinheit für TV, Online, Mediathek und Social Media auf, die er auch selbst leitete. Im April 2020 wechselte er in die HA Kommunikation und steuert dort seitdem als Abteilungsleiter Presse und Information sowie stellv. Unternehmenssprecher die Pressearbeit des MDR. Seit November 2022 ist Naumann Unternehmenssprecher und seit Anfang 2023 bereits kommissarischer Leiter der HA Kommunikation. Nach einem Auswahlverfahren überträgt ihm der MDR nun auch dauerhaft die Gesamtverantwortung als MDR-Kommunikationschef für die Bereiche Interne Kommunikation, Social Media, Presse und Information sowie Marketing.

