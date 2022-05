MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Den Stars zum Anfassen nah: MDR-Unterhaltungsshow kommt nach Ostrau

Leipzig (ots)

Live aus dem sächsischen Ostrau sendet der MDR „Das MDR Frühlingserwachen – Die Show im Gewinnerort“ als Dankeschön für alle freiwilligen Helferinnen und Helfer, die in den vergangenen Wochen fleißig waren, um ein Herzensprojekt in ihrem Ort zu verschönern. Durch die Sendung, die am 28. Mai ab 20.15 Uhr live im MDR-Fernsehen übertragen wird, führen Peter Imhof und Gesine Schöps. Die Sendung steht anschließend 30 Tage in der ARD-Mediathek.

Drei Orte, drei Aktionen, ein Gewinner. Seit dem 23. April wurden in Gommern, Neustadt an der Orla und in Ostrau besondere Projekte durch einen gemeinschaftlichen Großeinsatz zu neuem Leben erweckt. Das MDR-Publikum hat für das seiner Meinung nach interessanteste Projekt gestimmt und so Ostrau zum Siegerort des diesjährigen MDR-Frühlingserwachens gekürt. Neben der Siegerprämie von 5.000 Euro erhält der Ort nun am 28. Mai eine Unterhaltungsshow, zu der sich zahlreiche musikalische Stars angekündigt haben.

Mit dabei sind: „More than Words“, „Stereoact“, Sonia Liebing, Olaf Berger, „Zwei wie Eins“, Saskia Leppin, Vincent Gross, Julian Reim, Uta Bresan, „Fantasy“, Lisa Wohlgemuth und Mitch Keller.

Natürlich spielt in der Sendung auch das umgesetzte Herzensprojekt im Gewinnerort eine große Rolle. Die Helferinnen und Helfer in Ostrau haben das Veranstaltungs- und Vereinsgelände im Noschkowitzer Wald wiederbelebt. Dank des MDR Frühlingserwachens ist hier ein attraktiver Veranstaltungsort für Ostrau und Umgebung entstanden.

An dem Abend blicken die Patin der Aktion in Ostrau, Gesine Schöps, und Peter Imhof nochmals auf den Großeinsatz zurück und werden die Aktion gemeinsam mit dem Bürgermeister des Ortes sowie vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern nochmals Revue passieren lassen.

Strahlende Kinderaugen gibt es bei einer ganz besonderen Überraschung in der Grundschule in Ostrau: Peter Imhof hat sich dort mit „Stereoact“ verabredet, die DJ`s werden nur für die Kids ihren brandneuen Titel performen.

Kulinarische Tipps für den Sommer hat die Leipziger Sterneköchin Lisa Angermann parat, die auf die diesjährigen Grilltrends blickt und auch selbst am Grill steht.

Die Aktion

Mit dem großen Verschönerungswettbewerb beim MDR-Frühlingserwachen hat der MDR bereits zum vierten Mal die Menschen in den Kandidatenorten motiviert und begeistert, ein Herzensprojekt vor der eigenen Haustür in Gemeinschaftsarbeit aufzuwerten.

