ZDK an Verkehrsminister Schnieder: Jetzt Tempo machen

Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) hatte sich von der heutigen Antrittsrede des neuen Bundesverkehrsministers Patrick Schnieder im Deutschen Bundestag mehr erhofft. Seine Aussagen zum zügigen Infrastrukturausbau, zur schnelleren Mittelverteilung und zu einer digitalen und effizienteren Verwaltung verbindet der ZDK mit klaren Erwartungen: "Jetzt müssen den Worten auch Taten folgen - es ist höchste Zeit, dass wir bei Planung, Genehmigung und Umsetzung im Mobilitätsbereich spürbar schneller werden", betont ZDK-Präsident Arne Joswig.

Die angekündigte Verkürzung von Fristen sowie die Digitalisierung und Beschleunigung von Genehmigungsverfahren seien zentrale Voraussetzungen für eine zukunftsfeste Mobilitätsinfrastruktur, sowohl in Städten als auch im ländlichen Raum. "Gerade in der Fläche muss Mobilität zuverlässig und bezahlbar bleiben. Dafür braucht es klare Prioritäten: Erhalt vor Neubau, zügige Sanierung statt jahrelanger Hängepartien", so Joswig weiter.

Technologieoffenheit ist der richtige Weg

Der ZDK-Präsident begrüßt das klare Bekenntnis des Bundesministers zum Automobil sowie zur Technologieoffenheit. "Wer Mobilität für alle ermöglichen will, muss Wahlfreiheit garantieren - ob batterieelektrisch, mit Wasserstoff oder mit erneuerbaren Kraftstoffen wie HVO oder E-Fuels", unterstreicht Joswig. Diese Vielfalt sei gerade im Hinblick auf die Klimaziele unerlässlich und dürfe nicht durch einseitige Förderpolitik eingeschränkt werden.

Klimaziele erreichen - mit der Branche, nicht gegen sie

Die Ankündigung, ein "Expertenforum klimafreundliche Mobilität und Infrastruktur" einzusetzen, ist aus Sicht des ZDK ein richtiger Schritt. "Wir stehen bereit und gehen davon aus, hier wie in der vergangenen Legislatur mitzugestalten und unsere Praxiserfahrung aus Handel und Werkstatt einbringen zu können", erklärt Joswig. Die Branche sei Teil der Lösung, nicht das Problem.

Digitalisierung als zentraler Hebel

Der ZDK unterstützt außerdem die Position des Ministers, Digitalisierung als entscheidenden Treiber im Mobilitätssektor weiter voranzutreiben. Dazu gehört auch, Betriebe im Kfz-Gewerbe durch geeignete Maßnahmen in der Transformation zu begleiten, etwa durch gezielte Investitions- und Weiterbildungsförderung.

"Die Rede vom Bundesverkehrsminister Schnieder ist zwar ein gutes Signal - aber jetzt muss geliefert werden", so Joswig abschließend. "Die Mobilitätswende gelingt nur mit Tempo, Technologievielfalt und einem klaren Blick auf die Bedürfnisse des Kfz-Gewerbes und unserer Kunden."

