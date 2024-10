Engel & Völkers Commercial GmbH

Wohn- und Geschäftshäuser in Deutschland: Marktdynamik nimmt wieder zu

Analysen von Engel & Völkers Research zeigen Steigerung des Transaktionsvolumens

Der Markt für Wohn- und Geschäftshäuser in Deutschland lebt wieder auf. Deutschlandweit liegt der durchschnittliche Angebotspreis für Wohn- und Geschäftshäuser bei 1.932 Euro/m² (Stand Juli 2024). Im April wurde noch ein Angebotspreis von 1.920 Euro/m² registriert. Seit dem zweiten Quartal 2024 verzeichnet Engel & Völkers Research deutschlandweit, aber vor allem in fast allen Top-7-Städten einen leichten, kontinuierlichen Anstieg der Preise.

München: 7.508 Euro/m² (+1,76 %; 7.378 Euro/m²)

Frankfurt/Main: 4.440 Euro/m² (+3,11 %; 4.306 Euro/m²)

Hamburg: 4.285 Euro/m² (+4,67 %; 4.094 Euro/m²)

Stuttgart: 4.176 Euro/m² (+5,48 %; 3.959 Euro/m²)

Düsseldorf: 3.810 Euro/m² (+0,82 %; 3.779 Euro/m²)

Köln: 3.654 Euro/m² (+3,40 %; 3.534 Euro/m²)

Berlin: 3.552 Euro/m² (-0,06 %; 3.554 Euro/m²)

(Die realen Kaufpreise können geringer ausfallen)

"Preissenkungen, wie es sie im vergangenen Jahr gab, sind 2024 nicht mehr zu erwarten", sagt Till-Fabian Zalewski, CEO für die D-A-CH-Region bei Engel & Völkers. "Die Expertinnen und Experten in unseren Commercial-Büros, die für die Vermarktung von Anlageimmobilien zuständig sind, gehen für die kommenden Monate von stabilen Preisen mit teils leicht steigender Tendenz aus."

Stabile Kaufpreisfaktoren im 1. Halbjahr 2024

Die durchschnittlichen Angebotsmieten in den deutschen Top-7-Städten sind weiter gestiegen - im Vergleich zwischen 1. Halbjahr 2023 und 1. Halbjahr 2024 im Schnitt um fast 7 %. Die Kaufpreisfaktoren bleiben aufgrunddessen voraussichtlich ebenfalls stabil. Der Kaufpreisfaktor gibt an, innerhalb wie vieler Jahre sich ein Immobilieninvestment amortisiert haben wird.

Düsseldorf: 17,5 - 22,3

Köln: 19,0 - 25,0

Berlin: 20,0 - 28,0

Stuttgart: 22,0 - 26,0

Frankfurt/Main: 24,0 - 28,0

Hamburg: 23,0 - 28,0

München: 24,0 - 29,0

Steigerung des Transaktionsvolumens erwartet

War 2023 zum zweiten Mal in Folge eine Senkung der Transaktionszahlen zu verzeichnen, dokumentiert Engel & Völkers Research im Jahr 2024 ein Wiedererstarken des Investmentmarkts. Die Anzahl der Transaktionen von Wohn- und Geschäftshäusern in den deutschen Top-7-Städten wird im Gesamtjahr voraussichtlich bei 2.250 bis 2.600 liegen. Das entspricht einem Plus von teilweise bis zu 22 % (2023: 2.137 Transaktionen).

Entsprechend positiv sieht die Prognose für die Entwicklung des Transaktionsvolumens in den Top-7-Städten im Gesamtjahr 2024 aus. Es wird insgesamt ein Umfang von 7,1 bis 8,3 Mrd. Euro erwartet. Auch das entspricht einem Plus von bis zu 22 % im Vergleich zu 2023. Vergangenes Jahr hatte das Transaktionsvolumen bei 6,79 Mrd. Euro gelegen.

"Ein Grund für die steigende Marktaktivität liegt in den gesunkenen Bauzinsen, die eine Finanzierung erleichtern", erläutert Zalewski. Dadurch komme es auch wieder zu mehr großvolumigen Transaktionen. "Parallel sehen wir eine Rückkehr der institutionellen Investierenden, nachdem der Markt in den vergangenen zwei Jahren vor allem von privaten Investierenden geprägt war."

Resümee

"Es ist absehbar, dass auch in den kommenden Jahren zu wenig gebaut werden wird", sagt Jawed Barna, Group CEO von Engel & Völkers. "Deshalb wird sich die Nachfrage nach Wohnraum weiter verschärfen, was die Mieten ebenfalls weiter steigen lassen wird." Für Eigentümerinnen und Eigentümer von Mehrfamilienhäusern im Bestand bedeute dies eine ausgezeichnete Vermietbarkeit, sichere Mieteinnahmen und gute Renditen. Mit rund 4,7 % Rendite für ein Objekt in mittlerer Lage und 4,2 % für ein Objekt in guter Lage sei der Ertrag in der ersten Hälfte 2024 deutlich besser ausgefallen als am Kapitalmarkt, wo Anlagen etwa 2,8 % Rendite erzielten.

"Wer 2024 investiert, profitiert somit von vergleichsweise hohen Renditen für Wohn- und Geschäftshäuser und aufgrund des absehbar anhaltenden Wohnraummangels von langfristig steigenden Cashflows mit geringem Ausfallrisiko", fasst Barna zusammen.

