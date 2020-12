Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe

Licht-Test Gewinnspiel: Mitsubishi Space-Star geht nach Hamburg

Hamburg/Bonn (ots)

Toni Endres hat im Oktober sein Fahrzeuglicht in einem Kfz-Meisterbetrieb überprüfen lassen und dabei am Licht-Test-Gewinnspiel teilgenommen. Ein paar Wochen später kam der überraschende Anruf: Er hat einen Mitsubishi Space Star TOP 1.2 in leuchtendem Citrin-Gelb im Wert von 16.464,20 Euro gewonnen. Der Kleinwagen ist mit seiner umfangreichen Serienausstattung ein äußerst attraktiver Preis. Nun konnte er sein neues Fahrzeug im Autohaus Sperling in Hamburg abholen.

Mitsubishi Motors-Distriktmanager Holger Stöckel ist von der Bedeutung des Licht-Test überzeugt: "Wir freuen uns, diese große Verkehrssicherheitsaktion als Autopartner mit einem Space Star zu unterstützen. Gute Sicht und richtige Fahrzeugbeleuchtung sind bei Dunkelheit und schlechtem Wetter das A und O." Seit vielen Jahren motiviert die Gewinnspielkooperation Autofahrer zu mehr Licht, Sicht und Sicherheit durch den Licht-Test.

Toni Endres ließ die Beleuchtung an dem alten Auto seiner Großmutter überprüfen, mit dem er täglich aus Hamburg zur Arbeit nach Schleswig-Holstein pendelt. "Ich habe zuerst nicht geglaubt, dass ich gewonnen habe. Zur Sicherheit habe ich am nächsten Tag noch einmal angerufen und gefragt, ob es wirklich stimmt. Und dann konnte ich es kaum erwarten, mit dem neuen Auto unterwegs zu sein", freut sich Endres.

Wer den Licht-Test im Oktober erfolgreich besteht, bekommt eine Plakette an die Windschutzscheibe und signalisiert damit der Polizei bei Verkehrskontrollen das geprüfte Autolicht. Fast fünf Millionen Autofahrer haben 2020 den Licht-Test gemacht. Die Bilanz 2020 fällt erfreulich aus: Mit 28,7 Prozent hat sich der Anteil der Pkw mit Beleuchtungsproblemen gegenüber dem Vorjahr nicht verschlechtert. Doch trotz der positiven Tendenz gibt es keine Entwarnung: Immerhin ist jeder fünfte Autofahrer mit mangelhaften Scheinwerfern unterwegs, fast jeder zehnte blendet damit sogar den Gegenverkehr.

"Die Kfz-Meisterbetriebe erbringen durch die kostenlose Überprüfung des Auto-Lichts eine Serviceleistung in Höhe eines dreistelligen Millionenbetrages. Wie wichtig der Licht-Test für die Verkehrssicherheit ist, sehen wir jedes Jahr an der Mängelquote", erklärt Martin Krohn, Präsident des Kfz-Landesverbandes Hamburg.

Seit 1956 organisiert das Deutsche Kfz-Gewerbe den Licht-Test gemeinsam mit der Deutschen Verkehrswacht. Neben Mitsubishi Motors wurde die Aktion 2020 auch von Auto Bild, Osram und der Nürnberger Versicherung unterstützt, Schirmherr ist Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer.

