SPIRIT OF HAMBURG macht Klamotten mit Geschichte

"Lassas nach" ist nur eines von zehn Statements, das die Hamburger Werbeagentur KLASS auf einer neuen T-Shirt-Kollektion unter der neuen Fashion-Marke SPIRIT OF HAMBURG in großen Lettern gebannt hat. Die Werber unterstreichen mit der originellen T-Shirt-Kollektion ihre Liebe zum Standort und hoffen, unter Touristen und Hamburgern Gleichgesinnte zu treffen.

Michael Krause, Geschäftsführer von KLASS: "Hamburg ist voller sprachlicher Bodenschätze, aus der Historie und der Umgangssprache. Einige dieser Bodenschätze, wie es sie vermutlich nur hier gibt, haben wir gehoben und zum Leben erweckt." Dazu muss man wissen, dass auf jeden linken Ärmel eines Shirts ein QR-Code gedruckt ist, der die jeweilige Botschaft auf der Brust erklärt. Wer weiß schon, was es mit dem "Engel von St. Pauli" auf sich hat?

Michael Krause schmunzelnd weiter:" Unsere T-Shirts sind quasi die ersten, die mit ihrer Umgebung sprechen und ihr jeweilig kleines, hamburgisches Geheimnis verraten." Alle T-Shirts von SPIRIT OF HAMBURG sind aus Bio-zertifizierter Baumwolle über alle Zweifel an einer nachhaltigen, fairen Produktion erhaben. Das belegen diverse Produktionszertifikate, die im Online-Shop von SPIRIT OF HAMBURG unter https://s-o-hh.de einzusehen sind. Der Online-Shop steht und nun suchen die Macher von Klass und SPIRIT OF HAMBURG weitere stationäre Vertriebsstellen. Einige Hamburger Hotels und Einzelhändler aus der jungen Modebranche gehören bereits dazu. Ein Teil der Erlöse fließen bei SPIRIT OF HAMBURG in soziale Projekte, in denen Kinder in Hamburg gefördert werden. "Kinder", so Krause, "sind der eigentliche Spirit unserer Stadt."

