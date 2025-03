Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen

Und der Oscar geht an: Frauengesundheit! Apotheken Umschau macht mit originellem Cover auf Fortschritte in der Gynäkologie aufmerksam

Baierbrunn (ots)

#untenrumfrei? Zum Weltfrauentag setzt das Gesundheitsmagazin ein Zeichen für die Bedeutung von genderspezifischer Medizin / zentrale Themen im Leben einer Frau werden in neuen monothematischen Portalen zu Endometriose und Kinderwunsch vertieft / Spezial-Podcast-Folgen über Herausforderungen und Entwicklungen in der Gynäkologie / NEXXT LEVEL-Event rund um Wechseljahre am 07. März in Köln

Beim Anblick des März A-Covers der Apotheken Umschau denkt man unwillkürlich an die goldenen Film-Trophäen, die in der vergangenen Nacht in Los Angeles verliehen wurden. Tatsächlich stellt das filigrane, goldene "Schmuckstück" auf dem Titelbild* das weibliche Lustorgan dar: die Klitoris, samt Gebärmutter, Eierstöcken und Vagina. Ein zentraler Teil der weiblichen Anatomie wird so plakativ ins Bild gesetzt, über den leider nach wie vor noch zu wenig bekannt ist und um den sich viele Mythen ranken.

Und damit wären wir auch schon mitten im Thema Frauengesundheit, das die Apotheken Umschau-Titelgeschichte informativ, unterhaltsam und gänzlich unverkrampft beleuchtet: Zwar sei längst bekannt, dass Frauenkörper nicht einfach kleinere Männerkörper sind, schreibt die Apotheken Umschau, dennoch ist die Gynäkologie und die Forschung in Sachen Frauenheilkunde noch immer recht männerdominiert, teilweise von altem Denken, von Tabus und Scham geprägt. So gab es innerhalb der Gynäkologie bis vor wenigen Jahren noch verblüffende Wissenslücken über den Frauenkörper, die weibliche Anatomie (und insbesondere die Klitoris) wurde fehlerhaft dargestellt, Themen wie Schwangerschaftsabbrüche, Menopause, die korrekte Dosierung von Medikamenten und vieles andere kamen im Medizinstudium zu kurz. Und bis heute gehen leider viele Frauen nach wir vor ungern zu ihren Terminen bei Gynäkolog:innen.

Julia Rotherbl, Mitglied der Apotheken Umschau-Chefredaktion, über die Ausgabe: "Glücklicherweise hat sich schon einiges getan - leider aber noch nicht genug. Wir geben in der aktuellen Apotheken Umschau einen Überblick zum Stand der Entwicklung, lassen bekannte Expert:innen wie Prof. Dr. Mandy Mangler, Prof. Dr. Marion Kiechle oder Dr. Alicia Baier zu Wort kommen und möchten so bei unseren vielen Millionen Leser:innen Barrieren abbauen und Wissenslücken schließen. Unser Ziel: Als informierte Expertin für ihren Körper soll jede Frau gemeinsam mit den medizinischen Fachkräften kompetente Entscheidungen für ihre Gesundheit treffen können."

Monothematische Portale "Kinderwunsch" und "Endometriose"

Neue Wege geht Deutschlands meistgelesenes Gesundheitsmagazin in Sachen Frauengesundheit auch im Digitalen: Um bei zwei besonders zentralen Themen im Leben von vielen Frauen Hilfe anzubieten, evidenzbasiertes Wissen zu vermitteln und bestmöglich zu begleiten, hat die Apotheken Umschau zwei monothematische Portale gelauncht:

kinderwunsch-doc.de richtet sich an alle, die sich ein Kind wünschen, bei denen es bisher aber noch nicht geklappt hat. Ziel des Portals ist es, bestmöglich zu begleiten und zu unterstützen. Es behandelt deshalb alle Fragen rund um das Schwangerwerden: Wie kann ich meinem Körper helfen? Wie gehe ich mit dem Auf und Ab der Gefühle um? Was sind eigentlich die Gründe, warum es nicht klappt? Was hilft gegen Fruchtbarkeitsstörungen und was kann die Reproduktionsmedizin heute leisten? Darüber hinaus werden vielfältige Erfahrungen von Frauen mit Kinderwunsch geteilt, es gibt Tipps zu Alltag, Partnerschaft und Behandlungen sowie verständliche Infos von Expert:innen - unabhängig und wissenschaftlich fundiert.

endometriose-doc.de richtet sich an alle Frauen, die die Diagnose Endometriose oder Adenomyose haben oder vermuten. Auf dem digitalen Ratgeber findet man verlässliche Informationen, aktuelle Forschungsergebnisse und konkrete Unterstützung zu der Erkrankung, die Millionen von Patientinnen weltweit betrifft, aber oft lange unerkannt bleibt. Das Portal begleitet die Userinnen von der Aufklärung bis zur richtigen Behandlungsmethode. Denn eine frühzeitige Abklärung und eine individuell angepasste Therapie sind entscheidend, um langfristig Beschwerden zu reduzieren. endometriose-doc.de bietet Orientierung und Unterstützung, unabhängig davon, ob man mehr über Behandlungsmöglichkeiten erfahren möchte, Antworten auf Fragen zur Reproduktionsmedizin sucht oder Austausch mit anderen Betroffenen wünscht. Das Ziel: mehr Lebensqualität trotz Endometriose.

Spezial-Podcast-Folgen von gesundheit-hören zur Frauengesundheit

Am heutigen 03. März erscheint eine neue Folge von Frau Doktor, übernehmen Sie!. Dr. Nicole Mattern spricht darin über die aktuellen Herausforderungen in der Gynäkologie, den Einsatz für eine gerechtere Vergütung von Beratungsgesprächen und die Bedeutung von ausreichend Zeit für Patient:innen. Außerdem berichtet sie über ihr berufspolitisches Engagement für bessere Strukturen in der Frauenheilkunde und den Spagat zwischen Praxis und Familie. Am 07. März folgt eine Spezialausgabe von ' ne Dosis Wissen. Prof. Dr. Annette Hasenburg spricht mit Dr. Laura Weisenburger über Entwicklungen in der Gynäkologie - von Endometriose über Prävention bis hin zur Bedeutung langfristiger Nachsorge. Beide Folgen sind auf den gängigen Podcast-Plattformen abrufbar.

NEXXT LEVEL-Event "Resilient durch die Wechseljahre" in Köln

Als weiterer Höhepunkt im Frauenmonat März folgt am 07. März 2025 im Kölner Wasserturm ein eintägiges NEXXT LEVEL-Event zum Thema Wechseljahre: Denn jede Frau kommt in "den Wechsel", der je nach Ausprägung Lebensqualität und Arbeitsfähigkeit erheblich beeinträchtigen kann. Wie man diese Zeit stark, resilient und bestmöglich informiert meistert, zeigen renommierte Expert:innen. "Keine Frau muss in den Wechseljahren starke gesundheitliche oder mentale Beschwerden ertragen bzw. Leistungsausfälle hinnehmen", sagt Dr. Nicole Lauscher, Geschäftsführerin von Vita Health Media. "Es gibt Lösungen für jedes Problem - man muss sie nur kennen."

