Sportclub-Story: Das Werder-Märchen 2004 - 20 Jahre Double

Hamburg (ots) - In einer der waldreichsten Gemeinden Deutschlands nimmt der NDR am 7. Mai 2024 zwei DAB+ Sender in Betrieb, die zu einer verbesserten DAB+ Versorgung zwischen Munster, Uelzen und Celle führen. Zum Augenschmaus kommt nun also noch der Ohrenschmaus hinzu. Der eine Sender sendet in südwestliche ...

mehr