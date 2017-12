EANS-Adhoc: Ottakringer Getränke AG /

-------------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Führungswechsel 06.12.2017 Wien - Sigi Menz wechselt in den Aufsichtsrat, Alfred Hudler übernimmt sein Vorstandsmandat. Österreichs einziges börsennotierte Getränkeunternehmen, die mehrheitlich im Familienbesitz stehende Ottakringer Getränke AG, nimmt personelle Veränderungen vor. In der heutigen Aufsichtsratssitzung wurde beschlossen, dass Sigi Menz (geb. 1952) per 1. Juli 2018 sein Vorstandsmandat an Alfred Hudler übergibt und als Teileigentümer der Getränkegruppe in den Aufsichtsrat wechselt. Alfred Hudler war bisher Vorstand des Tochterunternehmens Vöslauer Mineralwasser AG. Gemeinsam mit ihm wird Doris Krejcarek im Vorstand die Geschäfte des Ottakringer Konzerns leiten. Vorstands-Nachfolgerin von Alfred Hudler bei Vöslauer wird Birgit Aichinger, langjährige Vöslauer Marketing-Leiterin und Vertriebs-Chefin. Neben ihr bleibt Herbert Schlossnikl Technischer Vorstand der Vöslauer Mineralwasser AG. Sigi Menz: "Schön, dass wir für meine Nachfolge eine interne Lösung gefunden haben! Ich bin sehr froh, die operative Führung unserer Familien-Gruppe mit Doris Krejcarek und Alfred Hudler in allerbesten Händen zu wissen." Aufsichtsrats-Chefin Christiane Wenckheim: "Ich freue mich sehr! Das ist ein sehr guter Tag für die gesamte Ottakringer Getränke-Gruppe. Diese Personal­entscheidungen bedeuten eine wichtige strategische Weichenstellung für unser Familienunternehmen. Es ist ein Signal für Kontinuität und Aufbruch gleichermaßen. Doris Krejcarek und Alfred Hudler werden das perfekte, einander ideal ergänzende Team sein." Rückfragehinweis: Mag. Siegfried Menz Vorstand Tel.: +43 1 49100-2216 mailto:sigi.menz@ottakringerkonzern.com Dr. Thomas Sautner Unternehmenssprecher Tel.: +43 1 49100-2215 mailto:thomas.sautner@ottakringerkonzern.com Prok. Mag. Alexander Tesar Leiter Finanz- u. Rechnungswesen Investor Relations Tel.: +43 1 49100-2253 Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Emittent: Ottakringer Getränke AG Ottakringer Platz 1 A-1160 Wien Telefon: +43 1 49100- 0 FAX: +43 1 49100- 2613 Email: WWW: www.ottakringerkonzern.com ISIN: AT0000758032, AT0000758008 Indizes: Börsen: Wien Sprache: Deutsch

