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ADAC: Kraftstoffpreise müssten stärker sinken

Preis für einen Liter Super E10 bei 1,981 Euro, Diesel bei 1,952 Euro

Rohölpreis binnen Wochenfrist um über 10 US-Dollar gefallen

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München (ots)

Die Spritpreise sinken, aus Sicht des ADAC aber nicht deutlich genug. Wie die aktuelle Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland zeigt, kostet ein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel derzeit 1,981 Euro. Gegenüber der Vorwoche ist dies ein Minus von 2,7 Cent. Für Diesel-Kraftstoff müssen die Autofahrerinnen und Autofahrer derzeit 1,952 Euro je Liter bezahlen und damit 4,5 Cent weniger als noch vor einer Woche.

Angesichts eines im selben Zeitraum jedoch sehr deutlich gesunkenen Rohölpreises fällt der Preisrückgang an den Zapfsäulen nach Meinung des ADAC aber viel zu gering aus. Vor einer Woche notierte Brent-Öl je Barrel bei über 111 US-Dollar, inzwischen wieder deutlich unterhalb der Marke von 100 US-Dollar. Ein weiteres Mal bestätigt sich damit, dass günstigere Einkaufsbedingungen von den Mineralölkonzernen nur verlangsamt an die Kunden weitergegeben werden, während ein höherer Ölpreis meist unverzüglich auch an den Zapfsäulen ankommt. Weitgehend unverändert im Vergleich zur Vorwoche ist der Euro/US-Dollar Wechselkurs. Öl wird auf dem Weltmarkt in US-Dollar gehandelt, weshalb ein starker Euro zu günstigeren Einkaufsbedingungen führt. Allerdings ist der Wechselkurs gerade angesichts der starken Preisschwankungen auf dem Ölmarkt zuletzt als maßgeblicher Faktor eher zu vernachlässigen.

Wer beim Tanken sparen will, sollte nach Empfehlung des ADAC möglichst kurz vor 12 Uhr mittags zur Tankstelle fahren, denn dann sind die Kraftstoffpreise im Tagesverlauf am niedrigsten. Um 12 Uhr steigen sie stark an und fallen danach langsam wieder ab. Wer ins Ausland fährt, sollte sich außerdem vorher informieren, ob es sinnvoll ist, dort zu tanken.

Auch der Vergleich zwischen den Tankstationen hilft beim Sparen: Die Spritpreis-App "ADAC Drive" informiert rund um die Uhr über die aktuellen Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland. Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unter www.adac.de/tanken.

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