ADAC

ADAC Stauprognose: 14. bis 16. November

Ruhiger Verkehr auf den Autobahnen/ Witterungsbedingte Behinderungen aber möglich

München (ots)

Autofahrerinnen und Autofahrer können sich auf eines der ruhigsten Wochenenden des Jahres freuen. Trotz zahlreicher Baustellen auf den Autobahnen erwartet der ADAC nur eine geringe Staugefahr. Unter der Woche hingegen ist deutlich mehr Geduld gefragt: Der Berufsverkehr nimmt spürbar zu, weil kaum jemand Urlaub hat und viele wieder das Auto dem ÖPNV, Motorrad oder Fahrrad vorziehen.

Auch das Wetter kann die Verkehrslage punktuell beeinflussen. Nebel, überfrierende Nässe und erste Schneefälle sind möglich. Insbesondere in den Morgen- und Abendstunden sollten Verkehrsteilnehmer daher besonders vorsichtig fahren.

Etwas dichterer Verkehr ist unter anderem auf folgenden Strecken möglich:

A1 Osnabrück - Münster

A2 Oberhausen - Hannover

A3 Frankfurt - Köln - Oberhausen

A4 Chemnitz- Köln - Olpe

A5 Basel - Karlsruhe - Darmstadt

A6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A7 Flensburg -Kassel

A8 Salzburg - Karlsruhe

A9 Berlin -München

A10 Berliner Ring

A12 Frankfurt (Oder) - Berlin

A13 Dresden - Berlin

A27 Bremen - Bremerhaven

A42 Dortmund - Kamp-Lintfort

A44 Dortmund - Kassel

A81 Singen - Stuttgart

A99 München-Nord - München-Süd-West

Im Ausland kann es vor allem auf den österreichischen Transitrouten zu Verzögerungen kommen, insbesondere auf der:

A9 Pyhrn Autobahn zwischen Voralpenkreuz und St. Michael

A10 Tauern Autobahn

A12 Inntal Autobahn zwischen Innsbruck und Kufstein

A13 Brenner Autobahn zwischen Innsbruck und Brenner

Bei der Einreise nach Deutschland muss weiterhin mit Wartezeiten gerechnet werden. Aktuell kommt es vor allem am Grenzübergang Frankfurt (Oder) auf der A12 regelmäßig zu Verzögerungen.



