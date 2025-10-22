ADAC

Abwärtstrend der Kraftstoffpreise setzt sich fort

Super E10 im Wochenvergleich um 1,5 Cent günstiger, Diesel um 1,9 Cent

Weiter Luft nach unten

München (ots)

Der Rückgang der Kraftstoffpreise setzt sich auch in dieser Woche fort. Wie die aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland zeigt, kostet ein Liter Super E10 derzeit im bundesweiten Schnitt 1,656 Euro, das sind 1,5 Cent weniger als in der Vorwoche. Der Dieselpreis ist sogar noch deutlicher gefallen: Für einen Liter müssen die Autofahrerinnen und Autofahrer im Mittel 1,565 Euro bezahlen - ein Minus von 1,9 Cent. Damit sind die Spritpreise im Rahmen der wöchentlichen Auswertung zum dritten Mal in Folge gefallen.

Ausschlaggebend für die aus Autofahrersicht erfreuliche Preisentwicklung ist vornehmlich der weiter sinkende Rohölpreis. So kostet ein Barrel Öl der Sorte Brent aktuell etwa 61 US-Dollar. Schon seit Ende September waren die Rohölnotierungen von rund 70 US-Dollar schrittweise gesunken und hatten für die Entspannung an den Zapfsäulen gesorgt. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass der Euro gegenüber dem US-Dollar ein wenig an Kraft eingebüßt hat. Super E10 nähert sich damit wieder den Jahrestiefstständen aus dem August: Am 19.8.2025 kostete der Liter Super E10 1,650 Euro. Angesichts des sich in den letzten Wochen deutlich rückläufig entwickelnden Ölpreises besteht aus Sicht des ADAC für die Kraftstoffpreise aber sogar noch weitere Luft nach unten.

Sparwillige Autofahrerinnen und Autofahrer sollten laut ADAC abends zur Tankstelle fahren, weil dann die Spritpreise im Schnitt bis zu 13 Cent je Liter niedriger sind als morgens. Der ADAC rät zudem den Fahrern von Benziner-Pkw, Super E10 statt Super E5 zu tanken, denn dies spart rund sechs Cent je Liter. Wer unsicher ist, ob das Fahrzeug Super E10 verträgt, sollte sich an den Hersteller wenden.

Eine praktische Hilfe bei der Suche nach günstigen Tankstellen bietet die Spritpreis-App "ADAC Drive": Hier lassen sich rund um die Uhr die aktuellen Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland einsehen und vergleichen.

Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unter www.adac.de/tanken.

