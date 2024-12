ADAC

Warum werde ich zwischen den Jahren immer krank?

"Warum werde ich zwischen den Jahren immer krank" ist eine der am häufigsten gegoogelten Gesundheitsfragen nach den Feiertagen. Dabei liegen die Gründe laut Arzt Dr. Klaus Schäfer aus dem ADAC-Ambulanzservice quasi auf der Hand: Die Vorweihnachtszeit ist stressig - Geschenke besorgen, Familie besuchen, alles organisieren. Stress schwächt das Immunsystem und macht anfälliger für Infektionen. Kalte Temperaturen, trockene Heizungsluft und weniger Zeit im Freien führen dazu, dass die Schleimhäute austrocknen und kaum Schutz vor Viren bieten. Nach Weihnachten und den Feiertagen dann entspannt sich der Körper plötzlich - das Immunsystem fährt herunter, und Infekte können leichter zuschlagen. Man nennt das auch den "Freizeit-Krankheitseffekt".

Erste Einschätzung durch den Symptomchecker

Eine erste Einschätzung, ob zwischen den Jahren wirklich ein volles Not-Wartezimmer aufgesucht werden muss, gibt der ADAC Symptomchecker. Die Nutzer und Nutzerinnen werden sorgfältig anhand Ihrer Symptome durch die Erstanamnese geführt. Dazu beantworten sie Fragen zum Befinden und weiteren Symptomen, die in Echtzeit ausgewertet werden. Anschließend erfolgt eine vorläufige Diagnose oder eine Empfehlung eines Arztbesuches. Der für Mitglieder und Nichtmitglieder kostenlose Service ist eine von vier Leistungen der Medical App und funktioniert evidenzbasiert.

Online-Sprechstunde auch abends und an den Wochenenden

ADAC-Mitglieder können bei der Empfehlung eines Arztbesuches auf die Online-Sprechstunde zurückgreifen. Zwischen den Jahren, auch abends und an den Wochenenden, besteht die Möglichkeit, Sprechstunden per Videotelefonie zu vereinbaren. Das gilt auch, wenn Sie verreist sind und an Ihrem Urlaubsort erkranken, so Dr. Schäfer. Digital werden Ihnen medizinische Dokumente wie z.B. elektronische Privat- oder Kassenrezepte oder Behandlungspläne ausgestellt. Diese können Sie wiederum in der App hochladen, in einer Apotheke abholen oder je nach Verfügbarkeit liefern lassen. Dieser Apotheken-Service ist auch für Nichtmitglieder kostenlos.

Effektiv vorbeugen

Wer gesund ins neue Jahr starten will, sollte auf ausreichend Schlaf, gesunde Ernährung und moderate Bewegung setzen. Probiotika unterstützen das Immunsystem zusätzlich.

Die ADAC Medical App kann kostenlos im Play Store oder App Store heruntergeladen werden. Symptom-Check und Apothekenservice können unabhängig von einer ADAC Mitgliedschaft von allen Nutzern der App in Anspruch genommen werden. Der Zugang zur telemedizinischen Beratung steht ausschließlich Club-Mitgliedern oder Inhabern einer ADAC Auslandskranken-Versicherung zur Verfügung.

