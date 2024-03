ELEMENTS

Challenge accepted: ELEMENTS gestaltet Badezimmer für echte Fußball-Fans

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Stuhr (ots)

Sie schlafen in Bettwäsche ihres Lieblingsklubs, trinken ihren Kaffee aus gebrandeten Tassen und feuern ihr Team im Stadion an - echte Fußball-Fans tragen ihren Verein im Herzen. Jetzt heißt es Anpfiff für ein Badezimmer mit dem Extra-Kick: ELEMENTS, das an 270 Standorten deutschlandweit gelebte Ausstellungskonzept für den einfachsten Weg zum neuen Bad, hat sich der Herausforderung eines echten Fan-Bads angenommen und liefert eine Wohlfühloase mit Bundesliga-Ambiente.

Als offizieller Partner des SV Werder Bremen sagte ELEMENTS "Challenge accepted", als die Bundesliga-Spielerinnen Rieke Dieckmann und Emilie Bernhardt die Ausstellung am Bremer Flughafen mit dem Wunsch eines grün-weißen Fan-Bads betraten. Ein Badezimmer im Vereinsdesign? Eine Herausforderung, der sich die Experten stellten und das Fan-Bad nach der Beratung im Showroom als 3D-Planung entwickelten.

"Bitte nicht stören, Fahrer träumt von Werder Bremen", prangte vor Jahren auf vielen Autos in der Hansestadt an der Weser. Im Fan-Bad von seinem Lieblingsklub zu träumen ist sicherer und viel entspannter. Etwa in der freistehenden Badewanne im Fußball-Look, der sich auch auf den Aufsatzwaschbecken wiederfindet. Oder mit Blick auf die stilvollen Fliesen und Wände in den Vereinsfarben. Im Fan-Bad gibt es viel zu entdecken und individuellen Raum zur Entspannung.

Zusammen mit der Agentur Karl Anders (Hamburg) entwickelte ELEMENTS die Idee des Fan-Bads und setzte die Entstehung filmisch in Szene - von der ersten Beratung der Werder-Profis in der Ausstellung bis zur Begeisterung auch bei Bundesliga-Star Leonardo Bittencourt im wohninvest WESERSTADION.

Markus Hahn, Geschäftsführer der ELEMENTS GmbH: "Mit dieser Bad-Gestaltung bieten wir Fußballfans eine besondere Möglichkeit, die Liebe zu ihrem Verein zu zeigen und in unverwechselbarem Ambiente zu entspannen. Was wir im Stil von Werder Bremen geschaffen haben, lässt sich auch auf die anderen Bundesligisten übertragen."

Weitere Informationen und das Video hat ELEMENTS unter dieser URL gebündelt: www.elements-show.de/fanbad

Original-Content von: ELEMENTS, übermittelt durch news aktuell