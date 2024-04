Benzinpreis steigt weiter, Diesel stagniert / Super E10 mittlerweile mehr als zehn Cent teurer als Diesel / Rohöl binnen Wochenfrist um drei US-Dollar höher

München (ots) - Am Wochenende wird es auf Deutschlands Autobahnen lebhaft zugehen. In den acht Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen und Thüringen enden die Osterferien. In Schleswig-Holstein und Hessen hingegen dauern diese an. Die größten ...

mehr