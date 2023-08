ADAC

Autos per Smartphone fernbedienen: Achtung beim Gebrauchtwagen-Verkauf

ADAC-Tipp für Remote-Apps: Entkopplung vom Vorbesitzer im Kaufvertrag bestätigen lassen

Mit Remote-Apps lassen sich nicht nur Geräte rund ums Haus fernsteuern, auch in vielen Autos haben die Anwendungen fürs Smartphone Einzug gehalten. Autofahrer können so zum Beispiel Kilometerstand und Verbrauchswerte ablesen, sich informieren lassen, wann der nächste Kundendienst fällig wird oder wie viel Kraftstoff sich noch im Tank befindet. Elektroautos informieren meist über ihren aktuellen Ladezustand und die Reichweite oder können im Winter vorgeheizt werden. Aber auch Einparken, Öffnen und Schließen des Autos oder eine metergenaue Standortbestimmung sind möglich.

Doch die Technik verspricht nicht nur Erleichterung: Problematisch kann es werden, wenn etwa der Vorbesitzer die Verbindung zum Fahrzeug beim Verkauf nicht getrennt hat. Dann besteht auch weiter die Möglichkeit, ferngesteuert auf das Auto zuzugreifen oder seinen Standort abzurufen. Gebrauchtwagenkäufer sollten sich beim Erwerb eines Wagens schriftlich im Kaufvertrag bestätigen lassen, dass alle Online-Verbindungen zum Vorbesitzer getrennt worden sind. Um auf Nummer sicher zu gehen, können Autobesitzer auch selbst überprüfen, ob noch ein Fremder Zugang zum Fahrzeug hat. Unter dem Menü-Punkt "Connect-Dienste" (oder Ähnliches) sollte im Mitteldisplay des Autos ersichtlich sein, ob eine Verbindung zu einem anderen Nutzer existiert. Ist das der Fall, kann man sie so trennen oder das gesamte System auf Werkseinstellungen zurücksetzen.

Mit einer stichprobenhaft Überprüfung von vier Elektroautos wollte der ADAC wissen, wie sich eine Remote-Verbindung einrichten lässt, wie transparent die Verknüpfung ist und wie leicht sie sich auch wieder trennen lässt. Ein Ergebnis: Nicht alle Modelle im Test zeigen in einem Menüpunkt im Mitteldisplay des Autos an, ob und welche Konten mit dem Fahrzeug verbunden sind. Ein solcher Überblick wäre aus Sicht des ADAC aber bei allen Modellen wünschenswert und ein einfaches Mittel, um Transparenz für den Autobesitzer herzustellen. Ähnlich wie bei manchen Modellen im Kombi-Instrument angezeigt werden kann, wie viele Schlüssel mit dem Auto verbunden sind - damit bei Verkauf auch wirklich alle übergeben werden. Außerdem sollte es mittels Rücksetzens auf Werkseinstellung möglich sein, alle Nutzerkonten zu trennen. In der aktuellen Stichprobe hat dies in einem Fall nicht problemlos funktioniert und war in einem anderen erst gar nicht möglich. Bei einem untersuchten Fahrzeug ist es notwendig, durch Kontaktaufnahme zum Hersteller die Verbindung zum Vorbesitzer zu trennen, wenn der Verkäufer sich nicht daran beteiligt.

