Nordrhein-Westfalen günstigstes Bundesland bei Benzin

Regionale Preisunterschiede beim Tanken werden kleiner

Thüringen und Berlin teuerste Bundesländer

Die regionalen Preisunterschiede zwischen den Kraftstoffpreisen innerhalb Deutschlands haben sich erneut verringert. Wie die aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise in den 16 deutschen Bundesländern zeigt, kostet ein Liter Super E10 im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen mit durchschnittlich 1,753 Euro bundesweit am wenigsten. Am teuersten ist Super E10 derzeit in Thüringen mit 1,799 Euro.

Den günstigsten Diesel-Kraftstoff gibt es aktuell in Rheinland-Pfalz. Dort müssen die Autofahrer im Schnitt 1,579 Euro bezahlen. In Berlin, dem momentan teuersten Bundesland, kostet ein Liter Diesel 1,619 Euro.

Damit haben sich die Preisunterschiede zwischen den Bundesländern weiter verringert. Vor allem bei Diesel war die Spanne bis zuletzt noch erheblich. So hatte der ADAC bei der letzten Bundesländer-Preisauswertung Mitte Mai bei Diesel Differenzen von 9,4 Cent registriert, jetzt sind es nur noch vier Cent. Bei Benzin betrug der Preisunterschied schon im Mai nur noch 5,3 Cent, jetzt liegt er nur noch bei 4,6 Cent.

Für die heutige Untersuchung hat der Club die Preisdaten von mehr als 14.000 bei der Markttransparenzstelle erfassten Tankstellen ausgewertet und den 16 Bundesländern zugeordnet. Die ermittelten Preise stellen eine Momentaufnahme von heute, 12 Uhr, dar.

Preisbewusste Autofahrer sollten nach Empfehlung des ADAC alle Möglichkeiten, günstiger zu tanken, konsequent nutzen. Dies stärkt den Wettbewerb auf dem Kraftstoffmarkt und ist letztlich zum Vorteil der Verbraucher. Unkomplizierte und schnelle Hilfe bietet die Smartphone-App "ADAC Spritpreise". Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es auch unter www.adac.de/tanken.

