LIQUI MOLY Motorrad Grand Prix Deutschland auf dem Sachsenring: 233.196 begeisterte Besucher sorgen für neuen Rekord

Der 25. Motorrad Grand Prix Deutschland auf dem neuen Sachsenring hat für einen neuen Besucherrekord gesorgt. Insgesamt 233.196 Besucher kamen vom 16. bis 18. Juni zum LIQUI MOLY Motorrad Grand Prix auf den Sachsenring und sorgten dafür, dass die im vergangenen Jahr aufgestellte Bestmarke nochmals übertroffen wurden. Der einzige Lauf der MotoGP in Deutschland ist damit weiterhin das größte Einzelsportevent in Deutschland.

"Der Motorrad Grand Prix auf dem neuen Sachsenring hat in seinem Jubiläumsjahr mehr Besucher als je zuvor begeistert - mit spannendem Sport auf der Strecke und einer einzigartiger Atmosphäre . Der neue Besucherrekord zeigt, dass die Begeisterung für den Motorsport ungebrochen ist, wir freuen uns schon jetzt auf den Grand Prix im kommenden Jahr", sagt ADAC Sportpräsident Dr. Gerd Ennser.

Der Ticketvorkauf für den LIQUI MOLY Motorrad Grand Prix 2024 startet am Sonntag, 18. Juni, um 16 Uhr online unter adac.de/motogp und vor Ort am Sachsenring an der Tageskasse Goldbachstraße. Die Ticketpreise bleiben unverändert, Tickets gibt es bereits ab 29 Euro.

Besucher LIQUI MOLY Motorrad Grand Prix Deutschland auf dem Sachsenring

Besucher Freitag, 16. Juni: 50.527

Besucher Samstag, 17. Juni: 86.518

Besucher Sonntag, 18. Juni: 96.151

Besucher Gesamt: 233.196

