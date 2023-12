RTL Television GmbH

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" mit Sonja Zietlow und Jan Köppen ab dem 19. Januar in der RTL-Primetime und NFL-Playoffs ab dem 13. Januar

Dieses Dschungelcamp wird der Brüller! Ab Freitag, den 19. Januar 2024 um 20:15 Uhr wird es wieder zum Schreien gut bei RTL, denn "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" meldet sich live zur Primetime zurück. RTL zeigt das mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnete Dschungelcamp vier Mal zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr live. An allen anderen Tagen begrüßen die Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen das deutsche Publikum wie gewohnt um 22:15 Uhr live aus dem australischen Dschungel. Auch Dr. Bob ist täglich dabei und bereitet die Stars auf spektakuläre Dschungelprüfungen vor.

"Ich bin ein Star"-Fans und -Zuschauer dürfen sich am ersten Freitag auf eine dreistündige Live-Show in der Primetime freuen, gefolgt von zwei Stunden Dschungel-Spaß am Samstag, 20. Januar, um 20:15 Uhr. Am ersten und zweiten Dschungel-Sonntag starten die IBES-Camper aus Australien ebenfalls in der Primetime um 20:15 Uhr und lassen ab 20:55 Uhr die Stars der National Football League aus den USA glänzen.

Denn es heißt alles oder nichts, wenn die NFL am 13. Januar in den K.o.-Modus schaltet. Wer schafft den Sprung in den Super Bowl LVIII in Las Vegas? RTL überträgt alle Spiele der NFL-Playoffs live im Free-TV. Los geht's ab Samstag, 13. Januar mit insgesamt sechs Spielen am so genannten "Wild Card Weekend", gefolgt von der "Divisional Round" am Samstag, 20. Januar und der Entscheidung in den "Conference Championships" am Sonntag, 28. Januar.

