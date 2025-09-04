PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Haase/Feiler: Neuer Haushalt 2025 stärkt Umwelt- und Ressourcenschutz

Berlin (ots)

Schwerpunkte bei Munitionsaltlasten, Reparatur und Export von Umwelttechnik

Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat am heutigen Donnerstag in der Bereinigungssitzung zum Bundeshaushalt 2025 abschließend den Etat des Bundesministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit beraten. Hierzu erklären Christian Haase, haushaltspolitischer Sprecher, und Uwe Feiler, zuständiger Berichterstatter für den Einzelplan 16:

Christian Haase: "Der Schutz der Ostsee als vom Klimawandel besonders betroffenem Binnenmeer hat für uns Priorität. Der Umweltetat setzt hier klare Schwerpunkte. Gerade die Bergung von Munitionsaltlasten muss vorangetrieben werden. Ein wichtiger Schritt, um in der Ostsee den Fischbestand und auch die Fischerei langfristig zu sichern. Wir investieren so in Sicherheit, in Nachhaltigkeit und unsere Lebensgrundlagen."

Uwe Feiler: "Besonders erfreulich ist, dass wir im Haushalt 2025 drei zentrale Anliegen durchsetzen konnten. Die Bergung von Munitionsaltlasten in Nord- und Ostsee wird langfristig fortgesetzt und durch die Gründung eines Bundeskompetenzzentrums Meeresmunition in Rostock begleitet, für das bereits 2025 erste vorbereitende Maßnahmen starten. Außerdem erhöhen wir die Mittel für das Programm "Reparieren statt Wegwerfen". Die hohe Nachfrage zeigt, dass der Reparaturgedanke in der Gesellschaft angekommen ist. Schließlich haben wir auch den Titel für den Export grüner und nachhaltiger Umwelttechnologien angehoben. Damit fördern wir die weltweite Verbreitung deutscher Umweltstandards und Umweltinfrastruktur und schaffen zugleich neue Chancen für unsere Wirtschaft."

