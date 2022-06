Klöckner: 75 Jahre Marshallplan - transatlantische Partnerschaft wieder ausbauen

Berlin (ots) - Streichung von Sonderzahlungen an die Rentenversicherung ist das falsche Signal Der Bundestag berät am heutigen Freitag abschließend das Gesetz zur Rentenanpassung 2022 und zur Verbesserung von Leistungen für den Erwerbsminderungsrentenbestand. Die Ampel kassiert mit dem Gesetz die gesetzlich festgelegten Sonderzahlungen an die Rentenversicherung in Höhe von insgesamt zwei Milliarden Euro ein. Dazu ...

mehr