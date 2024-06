Consors Finanz BNP Paribas

Consors Finanz kooperiert mit Kaufland.de und ermöglicht erstmals Kreditfinanzierung auf dem Online-Marktplatz

München (ots)

Schnelle und unkomplizierte Finanzierung für alle Einkäufe auf der Online-Verkaufsplattform

Erste Partnerschaft mit Marktplatzanbieter in Deutschland

Consors Finanz bietet ab sofort Kund:innen, die auf Kaufland.de shoppen gehen, ein Angebot zur Kreditfinanzierung an. Die neue Finanzierungsoption kann für alle Einkäufe beziehungsweise gemischte Warenkörbe mit Produkten auf dem Online-Marktplatz genutzt werden.

"Wir freuen uns sehr, unsere Finanzierungslösung bei Kaufland nun auch auf das Marktplatzgeschäft ausweiten zu können. In der Zusammenarbeit mit einer der größten MarktplatzpIattformen in Deutschland wollen wir die Ambitionen des Unternehmens der Schwarz Gruppe unterstützen und das E-Commerce-Geschäft gemeinsam weiter vorantreiben", so Oliver Schurack, Head of Retail Financial Solutions von Consors Finanz.

Der Antrag für einen Ratenkredit erfolgt voll digital und kann direkt bei der Online-Bestellung gestellt werden. Die Entscheidung über den Kredit erhalten die Konsument:innen in wenigen Minuten. Die Abwicklung der Zahlung an die Händler erfolgt über ein Treuhandkonto.

Kaufland.de gehört zur Schwarz Gruppe und ist einer der größten Online-Marktplätze Deutschlands. Über das Online-Angebot von Kaufland verkaufen bereits über 11.000 Händler, die mehr als 45 Millionen Artikel in über 6.400 Kategorien anbieten.

"Wir freuen uns sehr, mit dieser Kooperation die Auswahl der Bezahlmethoden für unsere Marktplatzkunden um eine attraktive Finanzierungsmöglichkeit zu erweitern. Mit Consors Finanz als starkem Partner können wir äußerst vorteilhafte Konditionen im Bereich der Konsumentenkredite anbieten", so Gerald Schönbucher, Vorstand Kaufland e-commerce.

Über Consors Finanz

Consors Finanz steht für finanzielle Selbstbestimmung in jeder Lebenssituation. Daher setzt das Unternehmen auf Finanzierungs- und Versicherungslösungen, die sich flexibel an die Zahlungsfähigkeit der Kunden anpassen lassen. Ob dynamische Kreditrahmen, individuelle Finanzierungen oder anpassbare Kartenprodukte - mit dem digitalen Banking von Consors Finanz nehmen Kunden ihre Liquidität selbst in die Hand. Dabei setzt das Unternehmen auf innovative Technologien, höchste Sicherheitsstandards und eine verantwortungsvolle Kreditvergabe.

Consors Finanz zählt zu den führenden Anbietern von Konsumentenkrediten in Deutschland und Österreich. Vor allem im Retail-, E-Commerce- und Automotive-Geschäft gehört das Unternehmen zu den anerkannten Finanzierungsspezialisten. Das breite Angebot richtet sich an Partner wie Handelsunternehmen und Makler, zum Beispiel zur Absatzfinanzierung, sowie an Endkunden für die Konsumfinanzierung und Umschuldung. Hinzu kommen ergänzende Versicherungs- und Zusatzprodukte, die Consors Finanz mit Kooperationspartnern anbietet. Consors Finanz ist eine Marke der internationalen BNP Paribas Gruppe. www.consorsfinanz.de

Über BNP Paribas in Deutschland

BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit rund 183.000 Mitarbeitenden in 63 Ländern vertreten, davon nahezu 146.000 in Europa. In Deutschland ist die BNP Paribas Gruppe seit 1947 aktiv und hat sich mit 12 Geschäftseinheiten erfolgreich am Markt positioniert. Privatkunden, Unternehmen und institutionelle Kunden werden von rund 6.000 Mitarbeitenden bundesweit in allen relevanten Wirtschaftsregionen betreut. Das breit aufgestellte Produkt- und Dienstleistungsangebot von BNP Paribas entspricht dem einer innovativen Universalbank. www.bnpparibas.de

Original-Content von: Consors Finanz BNP Paribas, übermittelt durch news aktuell