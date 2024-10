Bertelsmann wirbt mit weltweiter Medienkampagne für Chancen künstlicher Intelligenz

Bertelsmann SE & Co. KGaA

Bertelsmann startet heute eine weitere weltweite "Tech & Data"-Medienkampagne. Unter dem Leitgedanken "AI. And I can do more." will das internationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen auf die vielfältigen Chancen aufmerksam machen, die künstliche Intelligenz (KI) Menschen, Unternehmen, aber auch der Wirtschaft insgesamt bietet. Im Mittelpunkt der Kampagne steht die Überzeugung, dass sich mithilfe von KI viele Herausforderungen besser bewältigen lassen. Verbunden ist dies mit der Einladung, sich für ein weltweites Bertelsmann-Stipendienprogramm zu bewerben und fortzubilden, um mit Unterstützung künstlicher Intelligenz die Zukunft gestalten zu können. Es ist der abschließende Teil der Initiative "#50000Stipendien", in deren Rahmen Bertelsmann über sechs Jahre hinweg zweimal 50.000 Stipendien für ein Online-Studium bei Udacity im Bereich "Tech & Data" vergibt. Bewerbungen sind bis zum 30. November möglich.

Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagt: "Der digitale Wandel betrifft uns alle, und wir sollten ihn als große Chance betrachten. Das ist auch die Kernaussage unserer neuen, breit angelegten und internationalen Medienkampagne 'AI. And I can do more'. Künstliche Intelligenz im Allgemeinen und generative KI im Besonderen können eine wertvolle Hilfe für Kreativität, Innovation und Effizienz sein. Das gilt für jeden Einzelnen ebenso wie für Unternehmen. Voraussetzung dafür sind ausreichende Kompetenzen im Umgang mit diesen neuen Technologien. Mit den Stipendien geben wir unseren Mitarbeitenden ebenso wie Tausenden anderen Interessierten die Chance, Wissen und Fähigkeiten zu erwerben. Damit übernimmt Bertelsmann einmal mehr gesellschaftliche Verantwortung."

Die neue Medienkampagne hebt auf die kreativen Möglichkeiten ab, die sich durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz bieten. Bis zum 9. November zeigen die Sender RTL, Vox und NTV TV-Spots, in denen Thomas Rabe als Botschafter die Zuschauerinnen und Zuschauer ermutigt, den Umgang mit und den Einsatz von KI zu erlernen und für sich zu nutzen. Ergänzt werden die Spots um Print-Anzeigen in großen deutschen und internationalen Tageszeitungen sowie in führenden Magazinen und Fachzeitschriften, durch Werbeschaltungen in ausgewählten Online-Medien, Posts in allen relevanten sozialen Netzwerken sowie durch eine eigene Landing Page auf der Bertelsmann-Website mit weiterführenden Informationen.

Karin Schlautmann, Leiterin der Bertelsmann-Unternehmenskommunikation, erklärt: "Die diesjährige internationale Medienkampagne bildet den Abschluss unserer insgesamt sechsjährigen Aktivitäten, mit denen Bertelsmann Menschen in aller Welt für neue Technologien begeistern will. Seit 2019 konnten wir auf diese Weise, jeweils mit verschiedenen technologischen Schwerpunkten, in Summe mehr als 441 Millionen Menschen in praktisch allen Ländern der Welt erreichen. Allein im vergangenen Jahr waren es 240 Millionen. Insgesamt haben sich in dieser Zeit 230.000 Interessenten für ein Bertelsmann-Stipendium beworben. Das sind beeindruckende Zahlen, die das große Interesse an Bertelsmann und seine Wahrnehmung als Treiber der digitalen Transformation belegen. Diesem Ansatz folgte auch die Gestaltung der aktuellen Medienkampagne, die ihrerseits mithilfe generativer künstlicher Intelligenz entstanden ist."

Die Imagekampagne "AI. And I can do more." wurde von der Bertelsmann-Unternehmenskommunikation in Zusammenarbeit mit dem Tochterunternehmen Territory entwickelt. Die Schwerpunkte der in diesem Jahr ausgeschriebenen und berufsbegleitend konzipierten Onlinekurse von Udacity liegen auf den Bereichen "Generative AI", "Ethical Hacker" und "Digital Marketing".

Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit mehr als 80.000 Mitarbeitenden, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 20,2 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern. Bertelsmann verfolgt das Ziel der Klimaneutralität bis 2030.

