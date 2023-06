Bertelsmann SE & Co. KGaA

Bertelsmann Party 2023: Volles Haus und "Boost"-Stimmung auf allen Etagen

Mehr als 600 namhafte Gäste aus Medien, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft werden am Abend in der Hauptstadtrepräsentanz erwartet

Bertelsmann stellt seine Wachstumsstrategie "Boost" unterhaltsam vor

Livestream überträgt Bilder von Rotem Teppich und Party-Ambiente

Nach fast vier Jahren Pause findet am Donnerstag wieder die große Bertelsmann Party in der Berliner Repräsentanz des internationalen Medien-, Dienstleistungs- und Bildungskonzerns statt - eine der größten und angesagtesten Partys im Eventkalender der Hauptstadt. Mehr als 600 Persönlichkeiten aus Medien, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft werden auf dem Roten Teppich und den exklusiv dekorierten Etagen der Repräsentanz Unter den Linden 1 erwartet. Die Veranstaltung steht in diesem Jahr unter dem Motto "Boost - The Next Level" und setzt unterhaltsam die Fortschritte der gleichnamigen Bertelsmann-Wachstumsstrategie in Szene. Außergewöhnliche Food-Kreationen und der spektakuläre Rundblick von der Dachterrasse der Repräsentanz auf die historische Mitte Berlins tragen ebenfalls zum besonderen Party-Flair bei.

Sobald gegen 19.00 Uhr das Blitzlichtgewitter auf dem Roten Teppich startet, ermöglicht ein anderthalbstündiger Livestream allen Interessierten Einblicke in die Gästeankunft und das Party-Ambiente im Haus. Moderiert wird die Liveübertragung von Schauspieler und Moderator Marc Dumitru und Allround-Talent Toni Scheurlen. Zu sehen ist der Stream auf den Facebook- und Instagram-Kanälen von Bertelsmann sowie auf Bertelsmann.de.

Der Bertelsmann-Vorstandsvorsitzende Thomas Rabe sagt: "Wir freuen uns sehr, wieder so viele Weggefährten, Geschäftspartner und Persönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen bei uns zu begrüßen. Solche Begegnungen sind in den vergangenen Jahren zu kurz gekommen - umso willkommener ist jetzt die Gelegenheit, sich in gelöster Atmosphäre auszutauschen und Bertelsmann als innovatives und wachstumsstarkes Unternehmen zu präsentieren."

Die im Rahmen der "Boost"-Strategie geförderten Formate, Partnerschaften und Geschäftserfolge werden auf der Bertelsmann Party zur erlebbaren Kulisse. Die Gäste treffen auf große Portraits von Angelina Jolie, die eine Filmpartnerschaft mit der RTL-Group-Tochter Fremantle unterhält, von Michelle Obama und Prinz Harry, die millionenfach verkaufte Bestseller bei und für Penguin Random House veröffentlicht haben oder der jüngst verstorbenen Queen of Rock'n Roll Tina Turner, die ihr musikalisches Lebenswerk BMG anvertraut hat. Graphische Darstellungen, farbenfrohe Installationen und illuminierte Deko-Elemente heben zudem die geschäftlichen Errungenschaften des Dienstleisters Arvato, der Bertelsmann Marketing Services, der Bertelsmann Education Group und des Fondsnetzwerks Bertelsmann Investments hervor. Auf der Dachterrasse werden bekannte nationale und internationale Erfolgsformate aus dem TV-Programm und Streamingangebot der RTL Group präsentiert. Bertelsmann heißt dort mit der National Football League (NFL) aus den USA außerdem das jüngste Familienmitglied im Sport-Programm von RTL Deutschland willkommen.

Zu den kulinarischen Highlights der Party zählen vegetarische Köstlichkeiten wie Protein-Cubes mit Löwenzahn-Pesto und Gemüseperlen sowie schwarzes Risotto vom Venere-Korn mit weißen Spargelspitzen, gepufften Kapern und Orangen-Gremolata, aber auch Beef-Spezialitäten aus aller Welt und bunte Mini-Burger vom Dry Aged Beef mit Senf-Mayonnaise-Espuma. Neben Snacks wie Lila Tapioka Chips mit Camarón-Garnelen und Black Cherry Bruschetta lockt zudem eine Eisbar mit eigens kreiertem "Boost"-Eis in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen.

Gastgeber Liz Mohn und Thomas Rabe erwarten am Abend viele spannende Gäste: Angekündigt haben sich etwa die Schauspieler:innen Tom Beck, Erol Sander, Tina Ruland, Jörg Schüttauf, Sven Martinek, Eva Habermann, Lisa Feller und Anja Kling. Aus der Welt der Medien wollen unter anderem Verona Pooth, Frauke Ludowig, Katja Burkard, Isabel Edvardsson, Lilly Becker, Evelyn Burdecki, Palina Rojinski, Jürgen von der Lippe und Eckard von Hirschhausen kommen, außerdem Philipp Boy, Pinar Atalay, Steffen Hallaschka und Nina Moghaddam. Auch die Autor:innnen Sebastian Fitzek, Daniel Kehlmann, Melanie Raabe und Kai Diekmann sowie die Social-Media-Stars Younes Zarou, Marie Nasemann und Sebastian Tigges stehen auf der Gästeliste. Aus der Welt des Sports haben sich die beiden Ex-Weltmeister Regina Halmich (Boxen) und Alexander Leipold (Ringen), Reiner Calmund, Hans Sarpei und das NFL-Expertenteam von RTL um Patrick Esume und Björn Werner angekündigt, ebenso die Musiker:innen Ella Endlich, Katja Krasavice, die Bands Silbermond und Culcha Candela sowie Jean-Michel Jarre.

Prominent vertreten ist auch die Politik: Ihr Kommen angekündigt haben der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft Cem Özdemir, Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt, der Regierende Bürgermeister von Berlin Kai Wegner und der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer. Auch Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki, der stellv. Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion Alexander Graf Lambsdorff und die beiden Parlamentarischen Staatssekretärinnen Franziska Brantner (Wirtschaftsministerium) sowie Katja Hessel (Finanzministerium) werden erwartet. Zu den prominentesten Wirtschaftsvertreter:innen auf der Gästeliste der Bertelsmann Party zählen Hermann Bühlbecker, Florian Langenscheidt, Friede Springer, Erich und Regine Sixt sowie BDA-Chef Steffen Kampeter.

Die Bertelsmann Party wird klimaneutral gestellt. Die Hauptstadtrepräsentanz wird mit Ökostrom versorgt; verwendete Materialien aus der Party-Dekoration werden nach Möglichkeit wiederverwertet oder dem Recycling zugeführt. Alle nicht vermeidbaren Emissionen werden im Nachgang bilanziert und durch Klimaschutzzertifikate ausgeglichen.

Social Media:

Bertelsmann berichtet live von der "Bertelsmann Party 2023" unter den Hashtags

#bparty23 und #BertelsmannParty23

Instagram: @bertelsmann_erleben

Facebook: @Bertelsmann

Ab 19:00 Uhr ist für ca. anderthalb Stunden ein moderierter Livestream von der Partyauf der Homepage Bertelsmann.de und den o.g. Social-Media-Kanälen des Unternehmens zu finden.

