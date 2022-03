Bertelsmann sucht Top-Talente für Karriereveranstaltung - jetzt bewerben

Bertelsmann SE & Co. KGaA

Ab sofort lädt Bertelsmann wieder internationale Top-Studierende aus ganz Europa ein, sich für die Teilnahme an der mehrtägigen Karriere-Veranstaltung 'Talent Meets Bertelsmann' zu bewerben. Die renommierte Veranstaltung ist Höhepunkt der mehrfach ausgezeichneten Employer Branding-Kampagne 'Create Your Own Career' des internationalen Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmens. Die Bewerbungsphase läuft bis zum 1. Mai 2022. Nach zwei Jahren findet 'Talent Meets Bertelsmann' vom 27. bis 29. Juni 2022 erstmals wieder physisch in der Bertelsmann-Repräsentanz 'Unter den Linden 1' in Berlin statt. Die Veranstaltung richtet sich an Top-Talente aller Fachrichtungen.

Immanuel Hermreck, Personalvorstand von Bertelsmann, sagte: "Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause darf 'Talent Meets Bertelsmann' in diesem Jahr endlich wieder physisch in Berlin stattfinden. Wir haben im vergangenen Jahr sehr gute Erfahrungen mit unserer virtuellen Variante des Formats gemacht, und diese Erfahrungen bereichern natürlich auch die diesjährige Veranstaltung. Dennoch sind persönliche Begegnungen nur sehr schwer zu ersetzen. Umso mehr freue ich mich, in diesem Jahr zusammen mit weiteren Bertelsmann-Führungskräften wieder in Berlin sein zu können, um auf internationale Top-Studierende aus ganz Europa zu treffen. 'Talent Meets Bertelsmann' spiegelt die Internationalität und Diversität unserer Geschäfte wider wie kaum ein anderes Format. In diesem Jahr werden wir im Rahmen unserer Case Studies den Fokus noch stärker auf das Themenfeld Tech & Data legen."

Seit 2008 lädt Bertelsmann regelmäßig Top-Talente ein, um ihnen Einstiegsmöglichkeiten und die Vielfalt der Geschäfte von Bertelsmann näherzubringen. Die Teilnehmenden können sich mit verantwortlichen Manager:innen des Konzerns in Workshops und Diskussionen austauschen. Unter anderem erarbeiten die Studierenden Präsentationen, die sie im Anschluss vor einer internationalen Jury aus Top-Führungskräften des Konzerns vorstellen. In diesem Jahr werden in den Workshops Themen entlang der fünf strategischen Wachstumsprioritäten von Bertelsmann mit Fokus auf Tech & Data behandelt. Für die besten Teams gibt es attraktive Preise. Aufgrund der anhaltenden pandemischen Lage werden in diesem Jahr nur Studierende aus Europa eingeladen.

Hermreck weiter: "'Talent Meets Bertelsmann' ist eine große Erfolgsgeschichte. Allein unser weltweites Alumni-Netzwerk mit rund 750 'Talent Meets Bertelsmann'-Absolventinnen und

-Absolventen ist in seiner Art einzigartig. Social Media spielt in diesem Zusammenhang eine große Rolle und war und ist für uns ein wichtiger Multiplikator. Über die vergangenen Jahre hinweg konnten wir so schon mehr als 160 Talente an uns binden."

