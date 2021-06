United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH

EM-Held Leon Goretzka zeigt wieder Herz!

Der DFB-Torschütze versteigert sein selbstgemaltes Bild für den Wünschewagen

Baden-Baden (ots)

Sein Herz-Jubel ging um die ganze Welt - nun zeigt EM-Held Leon Goretzka auch privat "Herz" und unterstützt das Projekt "Wünschewagen" mit einer einmaligen Charity-Auktion! Für die Hilfsorganisation, die schwerstkranken Menschen ihre letzten Wünsche erfüllt, nahm der DFB-Star höchst persönlich den Pinsel in die Hand und malte das Bild "DREAM BIG" - dieses wird nun exklusiv auf www.unitedcharity.de versteigert. Der Erlös wird dabei zu 100 Prozent, ganz ohne Abzüge, an den Wünschewagen NIedersachsen weitergeleitet.

Bis zum 14. Juli kann ganz einfach unter https://www.unitedcharity.de/Auktionen/ASB-Leon-Goretzka-Bild auf Goretzkas Bild geboten werden. Auch viele weitere EM-Stars wie Müller, Ginter und Hummels versteigern bei United Charity persönliche Sammlerstücke - hier geht's zum großen EM-Special: https://www.unitedcharity.de/Specials/Fussball-EM-2021.

United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke zugunsten von Kindern in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 11 Millionen Euro gesammelt. Die Auktionserlöse werden zu 100 Prozent an gemeinnützige Projekte und Einrichtungen weitergeleitet, vorwiegend an Kinderhilfsprojekte.

Original-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuell