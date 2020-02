Kabel Eins

Coronavirus-Infektion? "Notaufnahme Live" am Donnerstag, 13. Februar, 20:15 Uhr bei Kabel Eins

Unterföhring

Was passiert in einer Notaufnahme bei Verdacht auf Coronavirus? Welche Maßnahmen werden getroffen? Wie schützen sich Ärzte, Schwestern und Pfleger vor einer Ansteckung? Bei den Vorbereitungen zur Kabel Eins-Sendung "Notaufnahme Live" wird ein Patient mit Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion eingeliefert. Der Mann ist eben von einer zehntägigen Reise aus China zurückgekehrt und zeigt typische Symptome der Krankheit. Höchste Alarmstufe für das medizinische Team der Notaufnahme?

Der diensthabende Arzt erklärt: "Das neue Coronavirus ist aus meiner Sicht kein Anlass zur Sorge. Nach heutigem Stand der Dinge ist es nicht gefährlicher als das Influenza-Grippevirus. Natürlich nehmen wir dennoch jeden Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion ernst und klären diesen nach den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts ab."

"Notaufnahme Live" zeigt den brisanten Fall sowie weitere aktuelle Notfälle in einem deutschen Großklinikum am Donnerstag, 13. Februar 2020, ab 20:15 Uhr. Moderator Tommy Scheel berichtet live aus der Notaufnahme und spricht mit den behandelnden Ärzten, Schwestern und Pflegern. Die Zuschauer können während der Live-Sendung ihre Fragen via Social Media stellen.

"Notaufnahme Live" am Donnerstag, 13. Februar 2020, um 20:15 Uhr bei Kabel Eins.

