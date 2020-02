Kabel Eins

Indys Erben: Kabel Eins startet neue Abenteuer-Serie "Blood & Treasure" am 14. Februar

11. Februar 2020: Die brandneue Abenteuerserie "Blood & Treasure - Kleopatras Fluch" erinnert mit der Jagd auf einen sagenhaften, verfluchten Schatz sicher nicht zufällig an Indiana Jones. Denn die beiden ungleichen Protagonisten wirken wie ein perfekter Mix aus den gegensätzlichen Eigenschaften des ikonischen Kino-Helden. Während der blonde Strahlemann Danny (Matt Barr) dabei die solide und menschenfreundliche Seite von Spielbergs Archäologie-Professor verkörpert, steht die Kunstdiebin Lexi (Sofia Pernas) für den "unterhaltsamen" und äußerst illegalen Charakterzug des berühmtesten Teilzeit-Grabräubers der Kinogeschichte. In "Blood & Treasure" beginnt der Ärger - genau wie 1981 in "Jäger des verlorenen Schatzes" - bei Ausgrabungen in Ägypten, als eine Gruppe von Archäologen unter der Expertin Dr. Ana Castillo (Alicia Coppola) das seit langem gesuchte Grab von Kleopatra und Antonius in den Pyramiden von Gizeh aufspürt. Nicht nur, dass skrupellose Terroristen die Kunstschätze rauben und Dr. Castillo entführen, sie sprengen auch gleich noch die Pyramide. Das ruft den idealistischen Ex-FBI-Agenten Danny McNamara auf den Plan, der Dr. Castillo im Auftrag des schwerreichen Kunstmäzens Jay Reece (John Larroquette) befreien soll. Doch dazu braucht Danny die Hilfe seiner ausgebufften Ex Lexi. Die zynische Profi-Diebin mit einem Hang zu archäologischen Unikaten kennt zwar jeden illegalen Trick, um an die notwendigen Informationen zu kommen. Allerdings ist das auch der Grund dafür, dass sie und Danny sich auf der abenteuerlichen Suche rund um den Globus ständig zoffen ...

"Blood & Treasure - Kleopatras Fluch" (OT: "Blood & Treasure") 13 Folgen der ersten Staffel Ab Freitag, 14. Februar 2020, um 20:15 Uhr Zum ersten Mal im Free-TV USA 2019 Genre: Abenteuer Series Creators: Stephen Scaia, Matthew Federman

