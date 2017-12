Neue Folgen von »Rosins Restaurants« ab Dienstag bei kabel eins

Neue Folgen von »Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf« ab Dienstag, 5. Dezember 2017, um 20:15 Uhr bei kabel eins »Ich komme mir vor wie eine Pappnase! Was machen wir hier?« Frank Rosin ist fassungslos. Im »Manolo« in Osnabrück stimmt es hinten und vorne nicht. Der Zwei-Sterne-Koch versucht... mehr Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) - Neue Folgen von »Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf« ab Dienstag, 5. Dezember 2017, um 20:15 Uhr bei kabel eins »Ich komme mir vor wie eine Pappnase! Was machen wir hier?« Frank Rosin ist fassungslos. Im »Manolo« in Osnabrück stimmt es hinten und vorne nicht. Der Zwei-Sterne-Koch versucht alles, das mexikanische Restaurant in die richtige Spur zu bringen. Doch Frank Rosin und sein Team erleben einen noch nie dagewesenen Fall... Dauerbrenner mit Erfolgsgarantie: Frank Rosin startet am Dienstag, 5. Dezember 2017, um 20:15 Uhr bei kabel eins mit neuen Folgen von »Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf«. Mittlerweile in der zehnten Staffel ist der TV-Koch mit großem Erfolg unterwegs, um verzweifelte Gastronomen vor dem Ruin zu retten.

