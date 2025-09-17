PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 42/25

Mainz (ots)

Woche 42/25

So., 12.10.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

17.10     Terra Xplore   (HD/UT)
          Haben jetzt alle ADHS?
          Moderation: Leon Windscheid
          Deutschland 2025
          Im Streaming: 6. Oktober 2025, 10.00 Uhr bis 6. Oktober 2035



Woche 43/25

So., 19.10.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

17.15     Terra Xplore   (HD/UT)
          Psychisch stark – Wege aus der Depression
          Jan Ullrich - Hochleistung trotz Depression?
          Moderation: Leon Windscheid
          Deutschland 2025
          Im Streaming: 6. Oktober 2025, 10.00 Uhr bis 6. Oktober 2035

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

