ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 42/25

Mainz (ots)

Woche 42/25 So., 12.10. Bitte neuen Ausdruck beachten: 17.10 Terra Xplore (HD/UT) Haben jetzt alle ADHS? Moderation: Leon Windscheid Deutschland 2025 Im Streaming: 6. Oktober 2025, 10.00 Uhr bis 6. Oktober 2035 Woche 43/25 So., 19.10. Bitte neuen Ausdruck beachten: 17.15 Terra Xplore (HD/UT) Psychisch stark – Wege aus der Depression Jan Ullrich - Hochleistung trotz Depression? Moderation: Leon Windscheid Deutschland 2025 Im Streaming: 6. Oktober 2025, 10.00 Uhr bis 6. Oktober 2035

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell