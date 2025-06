ZDF

"WE RISE" und "Kopfsache": Zwei Dokus zur UEFA Frauen-EM im ZDF

Das ZDF begleitet die UEFA Frauen-EM 2025 umfassend – mit der Live-Übertragung von 16 EM-Spielen, mit vielfältiger Hintergrundberichterstattung – und mit zwei knapp 45-minütigen "sportstudio"-Dokumentationen: "WE RISE – Frauen, Fußball, Zukunft" blickt nach Spanien, England, Frankreich und beleuchtet erfolgreiche Ideen und Strategien, die für eine positive Entwicklung im Frauen-Fußball sorgen – ab Freitag, 27. Juni 2025, 10.00 Uhr, in Web und App des ZDF zu sehen und am Sonntag, 29. Juni 2025, 17.15 Uhr, im linearen ZDF-Programm. In der zweiten "sportstudio"-Produktion "Kopfsache" spricht Schauspielerin und Fußballfan Gisa Flake mit deutschen Nationalspielerinnen über mentale Gesundheit und den Umgang mit psychischem Druck – ab Dienstag, 1. Juli 2025, 10.00 Uhr, im ZDF zu streamen und am Samstag, 5. Juli 2025, 23.10 Uhr, im Anschluss an die EM-Live-Übertragung im ZDF zu sehen.

WE RISE – Frauen. Fußball. Zukunft

Der Frauenfußball in Europa wächst. Spanien, England und Frankreich investieren, verändern Strukturen. Und Deutschland? Mittendrin – aber der Rückstand wächst. "WE RISE" zeigt, was andere Nationen besser machen und was hierzulande noch bewegt werden muss. In dem Film von Martina Hänsel und Michael Niermann geben die deutschen Rising Stars Sjoeke Nüsken, Melanie Leupolz und Sara Däbritz emotionale Einblicke und erzählen von ihrem mutigen Schritt ins Ausland.

Kopfsache – Wie unsere DFB-Stars mit Druck umgehen

Fußball ist Kopfsache. Schauspielerin und Fußballfan Gisa Flake spricht deshalb mit deutschen Nationalspielerinnen wie Laura Freigang, Lea Schüller und Klara Bühl über mentale Stärke. Und auch Nationalmannschaftskapitänin Giulia Gwinn gibt ihre Einschätzung zum Thema. Der Film von Laura-Jasmin Leick bietet persönliche Einblicke, wie die Stars mit Druck sowie Selbstzweifeln umgehen und wie mentale Stärke und Teamgeist zusammenwirken. Über die Coping-Strategien hinaus hinterfragt der Film auch die enormen Erwartungshaltungen an die Spielerinnen.

Die UEFA Frauen-EM im ZDF

Vom 2. bis zum 27. Juli 2025 steht die UEFA Frauen-EM 2025 in der Schweiz im Fokus. ARD und ZDF übertragen alle 31 Spiele der Fußball-EM live. Das Finale ist am Sonntag, 27. Juli 2025, ab 18.00 Uhr im ZDF zu sehen. Deutschland, achtmal Europameister bei bislang 13 EM-Turnieren, trifft in der EM-Gruppenphase auf Polen, Dänemark und Schweden.

