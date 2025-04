ZDF

"Löwenzahn"-Tag zum 45. Jubiläum der beliebten Kindersendung

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

44 Staffeln und mehr als 470 Folgen: 1980 begann die Produktion der ersten Staffel " Löwenzahn", am 4. Oktober 1981 wurde die Wissenssendung für Kinder zum ersten Mal im ZDF ausgestrahlt. Zum 45-jährigen Jubiläum feiert das ZDF am 1. Mai 2025 einen "Löwenzahn"-Tag. Neun Folgen "Löwenzahn" und eine Folge "Löwenzähnchen" sind dann ab 5.30 Uhr im ZDF zu sehen, darunter auch eine Erstausstrahlung.

"Ich mag es sehr, ein Teil von 'Löwenzahn' zu sein. Wir sind bei den Dreharbeiten zu über 90 Prozent draußen. Das macht etwas Positives mit einem. Das ist ein Geschenk und ein großes Vergnügen. Und mit Keks habe ich einen Kollegen, der gerne mal gestreichelt werden will, vollkommen unverfänglich. Kurz und gut, ein Top-Job. Und natürlich freue ich mich über positive Resonanz von Jung und Alt", so Guido Hammesfahr. Der "Löwenzahn"-Moderator feiert dieses Jahr sein 20-jähriges Jubiläum, 2005 wurde die erste Folge mit ihm als Fritz Fuchs produziert.

Seitdem ist er zusammen mit Hund Keks Rätseln und Phänomenen aus Natur, Umwelt und Technik auf der Spur. Die beiden begeben sich auf spannende Entdeckungsreisen, bei denen die zuschauenden Kinder auf Augenhöhe, am Puls der Zeit und ohne Zeigefinger, die Zusammenhänge der Welt erfahren und ihre Umwelt verstehen und lieben lernen. Nicht zuletzt fördern die Geschichten den Spaß der Kinder, selbst zu forschen und entdecken. Die Kombination aus Fiktion und Wissensvermittlung ist dabei einzigartig.

Was Guido Hammesfahr inspiriert, offen und neugierig zu bleiben, so wie es die Sendung vorlebt: "Ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die man mitbringt. Wenn man sich genauer mit bestimmten Themen befasst und nicht so leichtgläubig ist, dann macht das für jeden die Welt erklärbarer und auch ein Stück weit besser. Und deshalb kann ich nur empfehlen, mit offenen Augen durch die Welt zu laufen".

Zum "Löwenzahn"-Tag zeigt das ZDF am Donnerstag, 1. Mai 2025, ab 5.30 Uhr neun Folgen "Löwenzahn" und eine Folge "Löwenzähnchen". Darunter auch die neue "Löwenzahn"-Folge "Regenbogen – Die beste Freundin" – ab 5.00 Uhr auf zdf.de und in der ZDF-App, ab 8.45 Uhr im ZDF. Darin versucht Fritz, Yasemin (Sanam Afrashteh) aufzumuntern, die um ihre Oma trauert und Ärger mit Ordnungsmann Kluthe (Holger Handtke) hat. Yasemin verbindet mit dem Regenbogen schöne Erinnerungen. Doch wie entsteht ein Regenbogen eigentlich, und wann kann man ihn wo bewundern?

"Hecke – Ein Irrgarten fürs Märchen", eine weitere Erstausstrahlung, ist am 1. Mai 2025, ab 5.00 Uhr auf zdf.de und in der ZDF-App sowie um 19.25 Uhr bei KiKA zu sehen. Darin lernt Fritz, wie wichtig Hecken fürs Klima sind und wie viele Tiere darin ihr Zuhause haben.

"Löwenzahn" wird mit Untertiteln, Audiodeskription und in Web und App des ZDF mit Gebärdensprache angeboten.

Kontakt

Bei Fragen zu "Löwenzahn" im ZDF erreichen Sie Mailin Erlinger telefonisch unter 06131 – 70-14588 oder per E-Mail unter erlinger.m@zdf.de.

Sie erreichen die ZDF-Kommunikation telefonisch unter 06131 – 70-12108 oder per E-Mail unter pressedesk@zdf.de.

Pressefotos

Pressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (nach Log-in), telefonisch unter 06131 – 70-16100 oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de.

Weitere Informationen

Hier finden Sie eine Pressemappe zu "Löwenzahn" im ZDF inklusive aller Sendetermine am “Löwenzahn”-Tag

Hier finden Sie die Biografie von Guido Hammesfahr

Hier finden Sie ein Audio-Interview mit Guido Hammesfahr

ZDF-Streaming: "Löwenzahn"

Mainz, 28. April 2025

ZDF-Kommunikation

Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell