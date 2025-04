ZDF

ZDF-Programmhinweis

PW 18/25

15.05 Uhr

Bares für Rares

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Bitte aktuelle Programmtexte beachten: Montag, 28. April 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Ring mit Prägung, ein Voltmeter, ein Emailleschild, eine Reiseapotheke und ein Armband mit einem Anhänger mit Diamanten. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Dienstag, 29. April 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Designerstuhl von BBD, eine silberne Pfeffermühle, ein chinesisches Buch, einen Rex-Staubsauger, eine Bronzeskulptur und ein Schmuckset. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Mittwoch, 30. April 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Fingerschale, einen Holländer, einen Smaragdring, ein Gemälde von Otto Pohlmann, ein Mariage-Armband und ein Dupont-Tischfeuerzeug. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Freitag, 2. Mai 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Tanztäschchen, ein Spielzeugauto "James Bond", einen Druck von Gerhard Richter, eine Brosche, zwei Porzellanfiguren und eine Werbefigur. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

