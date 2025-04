ZDF

ZDF-Programmhinweis

Donnerstag, 1. Mai 2025, 17.10 Uhr

hallo deutschland

Abenteuer Auswandern

Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext: Donnerstag, 1. Mai 2025, 17.10 Uhr hallo deutschland Abenteuer Auswandern Neuanfang in Florida Film von Christian Leunig Schon der Name klingt wie eine Verheißung: Florida, "The Sunshine State". Der Ort scheint vielen wie geschaffen für die Verwirklichung ihres American Dreams. Strahlend weiße Strände, glitzernde Skylines, palmengesäumte Promenaden locken Auswanderer aus aller Welt. Dazu eine Sonne, die die Bewohner des südöstlichsten US-Staats an über 300 Tagen im Jahr verwöhnt. Rund 250.000 Deutsche haben dort eine neue Heimat gefunden. Eine von ihnen ist Katrin Eisenmann. Die gebürtige Karlsruherin lebt inzwischen in Tampa, wo sie eine Marketing-Agentur für Influencer aufgebaut hat und vor allem Frauen aus der Kosmetik- und Fashionbranche betreut. Gerade freut sich die 28-Jährige auf ihr erstes Kind. "Mit 14 war ich das erste Mal in den USA, ich hab' immer davon geträumt, mal hier zu leben", erzählt sie sie. "Jetzt werde ich hier bald Mutter, das ist toll." 2020, während der Coronapandemie, wagt sie es, wandert aus und gründet ihr eigenes Business. Nun steht sie vor ihrer nächsten Herausforderung: Kind und Karriere. "Wo sonst, wenn nicht hier, im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, sollte das klappen", ist sich Katrin sicher. Judith Murillo zog der Liebe wegen in die USA. Amerika war zwar nie ihr großer Traum, aber inzwischen kann sie sich nicht mehr vorstellen, nach Deutschland zurückzukehren, auch wenn sie vieles in ihrer neuen Heimat immer noch kritisch sieht. Als Fitnesscoach achtet sie sehr auf eine gesunde Ernährung, doch die sei nicht immer gut umzusetzen: "Die Amerikaner zahlen viel Geld für schlechtes Essen, gutes Essen ist noch teurer." Gemeinsam mit ihrem Mann Julio und den beiden Kindern lebt Judith in dem kleinen Ort Loxahatchee nördlich der Metropole Miami an der Ostküste Floridas. Sie liebt das Strandleben und die Natur. Highlights am Wochenende sind Ausflüge in die berühmten Everglades, wo es Krokodile, Alligatoren und Delfine gibt. Als Tommy Gätzel 2017 das erste Mal nach Florida auswandert, geht der Versuch schief – er findet auch nach drei Monaten keine Anstellung als Fitnesstrainer und bricht die Auswanderung ab. Doch der gebürtige Sachse lässt sich davon nicht entmutigen und kommt 2023 zurück in die Vereinigten Staaten. Heute lebt der 42-Jährige an der Westküste Floridas mit seiner Frau Antonia und den beiden Kindern Alexis und Liam. "Ich habe Maschinenbau und Elektrotechnik studiert, hier bin jetzt Handwerker", erklärt er. Als "The German Handyman" repariert er alles, was im und am Haus kaputt gehen kann. Sein größter Traum ist es, einmal bei einem Raketenstart im "Kennedy Space Center" der NASA dabei zu sein, darum bricht er mit seiner Familie nach Cape Canaveral auf. Als der Countdown läuft strahlt er: "Wo sonst kann man sowas erleben, wenn nicht in Florida?"

