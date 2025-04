ZDF

"Das Traumschiff – Miami": Ostersonntag im ZDF

Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen), Hoteldirektorin Hanna Liebhold (Barbara Wussow), Staff-Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth), Schiffsärztin Jessica Delgado (Collien Ulmen-Fernandes) und Schifffahrtsdirektor Oskar Schifferle (Harald Schmidt) steuern mit dem "Traumschiff" am Ostersonntag, 20. April 2025, 20.15 Uhr, im ZDF, den Hafen von Miami an. Ab Samstag, 12. April 2025, 10.00 Uhr, ist der Film im ZDF zu streamen.

An Bord befindet sich Lena (Mia Kasalo), die 18-jährige Nichte von Staff-Kapitän Martin Grimm. Nach einem Streit mit ihrer Mutter Julia (Judith Williams) hat Lena spontan beschlossen, ihren Onkel in die USA zu begleiten. Ihr Vater Oliver Engelhardt (Sven Martinek) hat sich in Miami ein neues Leben aufgebaut. Lenas Besuch kommt für ihn überraschend, und er ahnt nicht, dass sie plant, in seine Fußstapfen zu treten, um ihren amerikanischen Traum zu leben.

Maike Kappes (Birthe Wolter) und Jan Riether (Karim Cherif), die sich auf einer "Traumschiff"-Reise nach Vancouver ineinander verliebt haben, kehren für die Reise nach Miami an Bord zurück. Jan nutzt die Gelegenheit, um Maike einen Heiratsantrag zu machen. Gemeinsam mit ihrer besten Freundin Jessica Delgado feiert sie ihren Junggesellinnenabschied im Nachtleben von Miami. Am nächsten Morgen wachen die beiden Frauen im Bett des charismatischen kubanischen Sängers Matteo Diaz (Manuel Cortez) auf. Als dieser später an Bord auftaucht, wird es kompliziert, und das Chaos zwischen Jan und Maike ist perfekt.

Mit dabei ist auch Sabine Prohaska (Andrea Eckert), Hanna Liebholds beste Freundin. Sie ist davon überzeugt, dass ein Fluch auf ihr liegt. Beim Versuch, die bösen Geister zu vertreiben, setzt sie ihre Kabine unter Wasser. Eine Situation, die auch bei Hanna das Fass zum Überlaufen bringt.

Tina Kriwitz inszenierte das Drehbuch von Jürgen Werner. Der Film wird mit Untertiteln und Audiodeskription angeboten.

