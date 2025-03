ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 11/25

Mainz (ots)

Woche 11/25 Do., 13.3. 19.25 Notruf Hafenkante Hallers letzte Schicht Bitte Änderung beachten: Karl Dombrowski Manuel Santos Bitte streichen: Manuel Philipp Santos Gelke Woche 15/25 Sa., 5.4. Bitte Programmänderung ab 8.20 Uhr beachten: 8.20 Peter Pan - Neue Abenteuer (VPS 8.19/HD/Dd 5.1/UT) Der Große Chumbalaya Zeichentrickserie Indien/Frankreich 2016 (Weiterer Ablauf ab 8.40 Uhr wie vorgesehen. 8.20 Uhr und 8.30 Uhr "Minus Drei und die wilde Lucy" entfallen.) So., 6.4. Bitte neuen Ausdruck beachten: 18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Jung und kriminell Wenn Kinder Täter werden Film von Pia Osterhaus, Franziska Fenger und Burkhard Kress Deutschland 2025 (Bitte auch für die Wiederholung um 5.00 Uhr beachten.) __________________________ 23.45 Terra X History Bitte Folgenänderung beachten: Spionage, Sabotage, Fake News - Putins Krieg gegen uns (Bitte auch für die Wiederholung am Fr., 11.4.2025, 1.15 Uhr beachten. "Terra X History: Legendäre Scheidungen - teuer, schmutzig und skurril" sowie die Wiederholung verschieben sich auf einen späteren Zeitpunkt.) Woche 16/25 Sa., 12.4. Bitte Programmänderung ab 8.20 Uhr beachten: 8.20 Peter Pan - Neue Abenteuer (VPS 8.19/HD/Dd 5.1/UT) Der Unsichtbarkeitshaken Zeichentrickserie Indien/Frankreich 2016 (Weiterer Ablauf ab 8.40 Uhr wie vorgesehen. 8.20 Uhr und 8.30 Uhr "Minus Drei und die wilde Lucy" entfallen.)

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell