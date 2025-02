ZDF

ZDF-Programmänderung Woche 7/25

Mainz (ots)

Woche 7/25 Mo., 10.2. Bitte geänderten Programmablauf ab 19.00 Uhr beachten: 19.00 heute 19.20 Wetter 19.25 Was nun, Herr Habeck? (VPS 19.24/HD/UT) Fragen an den Kanzlerkandidaten von Bündnis90/Die Grünen von Bettina Schausten und Anne Gellinek Deutschland 2025 19.50 Was nun, Frau Weidel? (HD/UT) Fragen an die Kanzlerkandidatin der AfD von Bettina Schausten und Anne Gellinek Deutschland 2025 (Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen. "Wahl 2025 im ZDF: WISO - Baustelle Deutschland - Bauen und Wohnen" entfällt.)

