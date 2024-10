Google Cloud

Telenor und Google Cloud vertiefen Partnerschaft zur verbesserten Datennutzung

Oslo, Norwegen, und Stockholm, (ots/PRNewswire)

Die Telenor Group gibt ihre erweiterte Partnerschaft mit Google Cloud bekannt, mit der digitale Transformation von Telenor durch fortschrittliche Datenfunktionen beschleunigt werden soll.

Die Telenor Group ist ein führender technologieorientierter Anbieter von Kommunikationsdienstleistungen in den nordischen Ländern und Asien. Im Zuge seiner AI-First-Strategie und seiner Cloud-nativen Ambitionen transformiert Telenor die Nutzung seiner Daten und arbeitet mit Google Cloud zusammen, um eine einheitliche Daten- und Analyseplattform bereitzustellen, die das Kundenerlebnis verbessert, die Entwicklung neuer Produkte unterstützt und den Betrieb vereinfacht.

Telenor nutzt das Portfolio mit Daten- und Analyseprodukten und -lösungen von Google Cloud, BigQuery, integriert mit Vertex AI und Looker, um die bestehenden On-Premise-Datenplattformen in den nordischen Geschäftsbereichen von Telenor in eine harmonisierte Cloud-native Daten- und Analyse-Orchestrierungsplattform namens Nova zu verwandeln. Nova wird Telenor in die Lage versetzen, jede beliebige Cloud-Instanz nahtlos zu implementieren und Daten und KI im Kerngeschäft zu nutzen, um hyper-personalisierte Kundenerlebnisse zu ermöglichen, den Netzbetrieb zu optimieren und operative Exzellenz bei Telenor Nordics zu unterstützen.

Darüber hinaus wird Google Cloud Telenor Echtzeit-Datentools wie Dataflow, Cloud Data Fusion, Pub/Sub, Dataform und Dataplex zur Verfügung stellen, mit denen Telenor Echtzeiteinblicke in Hunderte oder Terabytes von Daten gewinnen, tiefere analytische Einblicke in Minuten statt in Tagen generieren und die Governance und den schnelleren Aufbau von Daten und KI-Produktentwicklungen unterstützen kann.

„Daten sind die Grundlage für die Entwicklung von KI und die Transformation von Unternehmen. Wir freuen uns, mit Google Cloud zusammenzuarbeiten, um das volle Potenzial unserer Daten auszuschöpfen, um unsere Kunden besser zu bedienen, die Geschwindigkeit von Einblicken und Innovationen zu erhöhen und unsere AI-First-Ambitionen zu unterstützen", sagte Amol Phadke, geschäftsführender Vizepräsident und technischer Konzernleiter der Telenor Group.

„Unsere vertiefte Partnerschaft mit Telenor ist ein Beweis für die gemeinsame Vision und das Vertrauen, das wir gemeinsam aufgebaut haben", so Eva Fors, geschäftsführender Direktor, Google Cloud Nordic Region, Google Cloud. „Wir freuen uns, eine einheitliche Daten- und Analyseplattform bereitstellen zu können, die dazu beitragen wird, den Betrieb von Telenor in den nordischen Ländern zu optimieren."

Informationen zu Telenor Die Telenor Group ist ein führender technologieorientierter Anbieter von Kommunikationsdiensten in den nordischen Ländern und Asien mit 209 Millionen Abonnenten und einem Jahresumsatz von 80,5 Milliarden NOK (2023). Mit einer über 165-jährigen Geschichte verpflichten wir uns zu verantwortungsvollem Geschäftsgebaren und stellen Innovation in den Mittelpunkt unseres Handelns, um die Gesellschaft zu stärken und unsere Kunden mit dem zu verbinden, was am wichtigsten ist. Telenor ist an der Osloer Börse unter dem Kürzel TEL notiert. Weitere Informationen finden Sie unter telenor.com.

