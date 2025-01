ZDF

Die Handball-WM 2025 im ZDF und in der ZDFmediathek

Die WM-Spiele der deutschen Handball-Nationalmannschaft am zweiten und dritten Spieltag der Hauptrunde sind bei "sportstudio live" im ZDF zu sehen: Am Donnerstag, 23. Januar 2025, steht von 17.40 bis 20.15 Uhr das Spiel Italien – Deutschland auf dem WM-Programm. Und am Samstag, 25. Januar 2025, folgt von 20.15 bis 22.30 Uhr live im ZDF das dritte Aufeinandertreffen im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale – mit dem Spiel Deutschland – Tunesien.

Nach drei Siegen in der Vorrunde geht das Team um DHB-Trainer Alfred Gislason ungeschlagen und mit 4:0-Punkten in die Hauptrunde der Handball-WM 2025. Nach dem ersten Hauptrundenspiel morgen gegen Gastgeber und Titelverteidiger Dänemark folgen die beiden Partien, die für die Teilnahme am WM-Viertelfinale entscheidend sein werden (die beiden besten Teams jeder Hauptrundengruppe erreichen das Viertelfinale): Zunächst spielt Deutschland am Donnerstag, 23. Januar 2025, live im ZDF gegen Italien, das mit dem Hauptrundeneinzug bei der ersten WM-Teilnahme seit 28 Jahren und mit den zwei Siegen in der Vorrunde für gute Stimmung unter den eigenen Fans gesorgt hat. Um 17.40 Uhr begrüßt Moderator Florian Zschiedrich die ZDF-Zuschauerinnen und Zuschauer zur "sportstudio live"-Übertragung des WM-Spiels Italien – Deutschland aus dem dänischen Herning. Sören Christophersen ist als Experte und Co-Kommentator dabei, Martin Schneider kommentiert die Partie, die um 18.00 Uhr angepfiffen wird.

Deutschland – Tunesien am Samstag im ZDF

Zwei Tage später spielt das deutsche Nationalteam gegen Tunesien, das nach längerer Zeit mal wieder in eine WM-Hauptrunde einziehen konnte. Bei den zurückliegenden beiden WM-Turnieren war das tunesische Team jeweils in der Vorrunde ausgeschieden, gewann dann aber den "President's Cup" der Turniere, die bestmögliche Platzierung zwischen den Rängen 25 bis 32. Ab 20.15 Uhr steht das dritte und letzte Hauptrundenspiel im Fokus von "sportstudio live" im ZDF: Die Partie Deutschland – Tunesien startet um 20.30 Uhr in der Arena in Herning. Am Spielfeldrand für das ZDF im Berichterstattungseinsatz sind erneut Moderator Florian Zschiedrich, Experte Sören Christophersen und Kommentator Martin Schneider. Interviews in der Halle führen zudem Johanna Rüdiger und Lars Ruthemann, die Online- und Social-Media-Präsentation der Handball-WM im ZDF übernimmt Franziska Müllers.

Im Anschluss an die Live-Übertragung von der Handball-WM folgt ab 22.30 Uhr "das aktuelle sportstudio" mit Moderator Jochen Breyer.

Das ZDF überträgt im Wechsel mit der ARD die WM-Spiele mit deutscher Beteilung – im TV und im Livestream. Während des Turniers gibt es zudem jeden Tag Zusammenfassungen anderer WM-Spiele auf sportstudio.de und in der ZDFmediathek.

Der weitere Turnierverlauf

Sollte sich das DHB-Team für das Viertelfinale qualifizieren, ist das erste K.o.-Spiel in der ARD zu sehen, ein mögliches Halbfinale am Freitag, 31. Januar 2025, würde das ZDF übertragen.

Die Spiele der Handball-WM im ZDF werden mit Untertiteln und Audiodeskription angeboten.

