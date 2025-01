ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 4/25

Mainz (ots)

Woche 4/25 Mo., 20.1. 17.15 ZDF spezial Donald Trump zurück an der Macht - Amtseinführung in Washington Bitte Ergänzung beachten: (Zweikanalton: Deutsch / Englisch) Do., 23.1. Bitte geänderten Programmablauf ab 9.05 Uhr beachten: 9.05 Volle Kanne - Service täglich 10.15 Notruf Hafenkante (VPS 10.30) 11.00 80. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz (HD/UT) Gedenkstunde in Berlin Kommentator: Andreas Klinner 12.15 heute (VPS 12.00) 12.25 ARD-Mittagsmagazin (VPS 12.10) (Weiterer Ablauf ab 14.00 Uhr wie vorgesehen. "SOKO Wismar: Blinder Zeuge" entfällt.) Woche 5/25 Mi., 29.1. Bitte neuen Ausdruck beachten: 1.00 The New Global Game (HD/UT) Die digitale Globalisierung Film von Kersten Schüßler Kamera: Ulf Behrens, Peter Kreysler, Jackson Ndoole Deutschland 2025 (Bitte auch für die Wiederholung um 4.00 Uhr beachten.) Woche 9/25 Sa., 22.2. Bitte neuen Ausdruck beachten: 17.35 plan b: Energiewende zu Hause (HD/UT) Günstiger Strom für Mieter Film von Jasmin Cilesiz Linhart Deutschland 2025 (Bitte auch für die Wiederholung am Mi., 26.2.2025, 4.30 Uhr beachten.) Mi., 26.2. Bitte Programmänderung beachten: 20.15 Marie Brand und die falsche Wahrheit (VPS 20.14/HD/AD/UT) Marie Brand Mariele Millowitsch Jürgen Simmel Hinnerk Schönemann Isabell Lauterbach Anna-Lena Schwing Ella Wittmer Charlotte Krause Wolfgang Lauterbach Julian Weigend Elke Lauterbach Paula Paul Victor Holtmann Florian Anderer Klaus Thiele Hanno Friedrich Jan Frehse Ludger Bökelmann Tarek Zaidan Nico Kleemann Ben Thiele Max Kruk Melanie Josten Nora Solcher Anna Wittmer Winnie Böwe Direktor Dr. Erich Neshe Demir Franziska Koswig Doris Plenert Dr. Lilia Schneider Saskia Schwarz Paul Bomer Nils Bannert und andere Schnitt: Dora Vajda Musik: Florian van Volxem, Sven Rossenbach Kamera: Uwe Neumeister Buch: Andreas Linke Regie: Michael Zens (Erstsendung 8.4.2023) Deutschland 2023 ("Der Kommissar und der See – Narrenfreiheit" entfällt.)

