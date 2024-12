ZDF

ZDFneo baut Erfolg weiter aus

ZDF-Intendant Himmler: Digitalkanal erreicht neue Zielgruppen

ZDFneo baut seinen Erfolg weiter aus. In der ZDFmediathek erzielen die ZDFneo-Formate ein tägliches Sehvolumen von durchschnittlich 18,75 Millionen Minuten – ein Plus von 33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Allein auf dem linearen Weg erreicht ZDFneo im Schnitt 5,97 Millionen Menschen täglich. Mit einem Marktanteil von 2,8 Prozent (2023: 2,6 Prozent) verbessert sich der Digitalkanal im Senderranking auf Platz 6.

ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler: "Mit seinem Fokus auf die 25- bis 44-Jährigen öffnet ZDFneo für ein jüngeres Publikum die Tür in die ZDF-Senderfamilie. Mit einer flexiblen, zielgruppengerechten Ansprache, über alle Ausspielwege hinweg. Damit ist ZDFneo auch in den sozialen Netzwerken erfolgreich. Über Instagram und TikTok gelingt es dem Digitalkanal immer besser, auch jüngere ZDF-ferne Zielgruppen zu erreichen. Das macht deutlich, warum ZDFneo für unseren Strategie-Prozess ‚Ein ZDF für alle‘ so wichtig ist."

ZDFneo ist wichtiger Player für Kreativwirtschaft

ZDFneo stärke mit seinen innovativen Produktionen aber nicht nur die Bindung des Publikums an die ZDF-Senderfamilie, sondern spiele auch eine wichtige Rolle für die deutsche Kreativwirtschaft, so Himmler vor dem Fernsehrat in Mainz: Allein in diesem Jahr habe ZDFneo 18 fiktionale Auftrags- und Koproduktionen sowie 16 Lizenzserien auf den Weg gebracht.

2025 zeigt ZDFneo neue Fiction- und Unterhaltungsformate für die jüngere Zielgruppe. Unter anderem ergänzt "Tschappel" das Genre Comedy um eine ländliche Perspektive. Das gesellschaftlich relevante Thema toxische Männlichkeit arbeitet "Club der Dinosaurier" im Drama-Bereich auf. Mit "Take the Money and Run", das die Story der Kryptoqueen Ruja Ignatova aufgreift, besetzt der Digitalkanal das Feld True Crime.

