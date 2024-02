Neuer MDR-Podcast lüftet dunkle Familiengeheimnisse

MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Jede Familie hat Geheimnisse. Manchmal sind es nur kleine Verschwiegenheiten, manchmal aber auch große Lebenslügen. Im neuen Podcast „Familiengeheimnisse – Sag mir, wer ich bin“ werden die ganz großen Geschichten erzählt – von Menschen, die über Jahre gelogen haben oder belogen wurden. Zu hören ist er ab 27. Februar exklusiv in der ARD Audiothek.

MDR-Hauptredaktionsleiterin Kultur und Jugend Jana Cebulla: „In allen Familien gibt es unerzählte biografische Geschichten, Leerstellen und Brüche – ‚Familiengeheimnisse‘ eben. Hinter vielen stecken dramatische oder schambehaftete Ereignisse. In diese psychologischen Abgründe wollen wir tief eindringen, um zu zeigen, was das mit Menschen macht. Gleichzeitig möchten wir unserem Publikum Denkanstöße geben und es ermuntern, sich mit der eigenen Familiengeschichte auseinanderzusetzen, um das zu erhalten, was wirklich wichtig ist: Familie.“

Thembi Wolf, aufgewachsen in Thüringen, ist mehrfach ausgezeichnete Journalistin und trifft im Podcast u.a. Anneli. Die ist behütet in Deutschland aufgewachsen, es hat ihr an nichts gefehlt. Einzig ihr asiatisches Äußeres lässt immer wieder Fragen aufkommen. Sie fängt an, ihre Herkunft zu ergründen. Die Suche nach den Wurzeln führt sie schließlich in eine südkoreanische Fernsehshow, in der sie ihre leiblichen Eltern finden will. Sie stößt auf eine verstörende Wahrheit.

Die Geschichte von Anneli ist eine von zehn Geschichten, die im Podcast „Familiengeheimnisse – Sag mir, wer ich bin“ erzählt werden. Es geht um geheime Parallelleben, das Verschweigen von Herkunft und Identität, um verschollene Väter und nicht selten auch um Gewaltverbrechen.

„Ich liebe es, Geschichten von Menschen zu erzählen. Die Geschichten von anderen sind für mich so eine Art Kompass, der zeigt, wie man durch schwierige Zeiten kommt“, sagt Podcast-Host Thembi Wolf. In einer Folge trifft sie ihren eigenen Vater. Denn auch sie selbst war lange ein Familiengeheimnis. Ihr Vater lebt in Südafrika. Dorthin ist er gezogen, noch bevor Thembi geboren wurde. In ihrer ganz persönlichen Geschichte lässt sie die Zuhörenden ganz nah an ihrem eigenen Schicksal teilhaben.

„Familiengeheimnisse – Sag mir, wer ich bin“ erscheint mit zwei Folgen am 27. Februar, die anderen acht Folgen kommen dann im Wochentakt exklusiv in die ARD Audiothek. Der Podcast ist eine Produktion von Johanna Behre und Katharina Rahn für argon podcast im Auftrag des Mitteldeutschen Rundfunks. Redaktionell verantwortlich sind Ulivia Gattermann und Marvin Standke (beide MDR).

