ZDF

ZDF-Programmhinweis

PW 51/24 bis PW 02/25

15.05 Uhr

Bares für Rares

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Bitte aktuelle Programmtexte beachten: PW 51/2024 Montag, 16. Dezember 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Glasvase von Émile Gallé, ein Glückwunschkarten-Musterbuch, eine Brosche, eine Deckenleuchte, eine Farbserigrafie und ein Silbertablett. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Dienstag, 17. Dezember 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Modellauto, einen Eiseimer mit Gläsern, eine Porzellanfigur von Carl Nacke, ein Stollwerck-Emailleschild, ein Gemälde und eine Kette. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Mittwoch, 18. Dezember 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Bleistift, einen Füller, eine Porzellanschale, ein Blutdruckmessgerät, eine Cartoon-Brosche, einen Pfeifenschrank und eine Bronzefigur. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Donnerstag, 19. Dezember 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Porzellanelefanten, eine Abendtasche, ein Gemälde, eine Demi-Parure mit Kamee, zwei Lautsprecher und militärische Orden und Urkunden. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Freitag, 20. Dezember 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Prunkterrine, ein Blechspielzeug, ein Abendtäschchen, eine Statuette, einen Jugendstilring, ein Collier und einen Staubsauger. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. PW 52/2024 Montag, 23. Dezember 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Designerleuchte, eine Bronzestatuette, einen Ring mit Rubinen, eine Glasschale, eine Anstecknadel mit Onyx und eine Micky-Maus-Schaukel. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Freitag, 27. Dezember 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Stuhl von Thonet, Porzellan-Delfine, ein Medaillon mit Tanzkarte, ein Fernlenkauto von Schuco, eine Bronzefigur und Ohrhänger mit Glasmosaik. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. PW 01/2025 Montag, 30. Dezember 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Schale mit Bronze-Dogge, eine Zitronenpresse, Smaragdschmuck, ein Gemälde von Heijo Hangen, einen Geldspielautomaten und eine Brosche. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Donnerstag, 2. Januar 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren acht handbemalte Knöpfe, zwei antike Silberleuchter, drei Igelfiguren, einen Siebdruck von Manabu Mabe, einen Nähhelfer von 1843 und ein Armband. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Freitag, 3. Januar 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Druckgrafik zur Wiedervereinigung, ein Bronzerelief von Paul Wunderlich, einen Ring, eine Schaufensterpuppe, ein Collier und ein Glasgefäß. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. PW 02/2025 Dienstag, 7. Januar 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Gemälde von Walter Püttner, eine Brosche, eine Regimentskassette, ein Kaffeeservice, ein Collier, Ohrclips und Probedrucke von Kinoaufstellern. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Mittwoch, 8. Januar 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren zwei Designersessel, ein Armband, ein Gemälde, ein Schmetterlingscollier, ein Keramikpferd und einen Fernmeldeapparat. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell