ZDF-Programmänderung ab Woche 45/24

Mainz (ots)

Woche 45/24 Do., 7.11. Bitte geänderten Programmablauf und Ausdruck ab 19.00 Uhr beachten: 19.00 heute 19.20 Wetter 19.25 ZDF spezial (VPS 19.24/HD/UT) Ende der Ampel - Wie geht's weiter? Moderation: Shakuntala Banerjee ca. 19.30 Uhr Was nun, Herr Lindner? (HD/UT) Fragen an den FDP-Vorsitzenden von Bettina Schausten und Anne Gellinek (Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.) Die Serie "Notruf Hafenkante" um 19.25 Uhr verschiebt sich wie folgt: Do., 14.11.2024 Bruderliebe Do., 21.11.2024 Eiskalt Do., 28.11.2024 Ehrenwertes Haus Do., 5.12.2024 Gefährliche Lage Do., 12.12.2024 Tödliche Keime Do., 19.12.2024 Er hat den Tod verdient Do., 02.01.2025 Helfer in Not

