ZDF verlängert Vertrag mit Johannes B. Kerner

Das ZDF setzt die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Johannes B. Kerner fort und verlängert den Vertrag bis 2028. Der beliebte Moderator präsentiert damit weiterhin die fest mit ihm verbundene Erfolgs-Show "Der Quiz-Champion" und weitere Unterhaltungs-Specials im Jahresverlauf.

"Wir sind stolz, mit Johannes B. Kerner einen der besten Moderatoren Deutschlands für drei weitere Jahre an uns binden zu können. Ob spannende Wissensvermittlung, emotionale Talks über wichtige gesellschaftliche Themen oder Partystimmung vor Zigtausenden am Brandenburger Tor – wenn Johannes B. Kerner präsentiert, dann können wir sicher sein, dass es große Unterhaltung ist", so ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann.

Die jüngste Ausgabe des "Quiz-Champion" am Samstag, 28. September 2024, komplettiert erneut ein erfolgreiches Jahr des Formats: Mehr als 60 Mal begrüßte Johannes B. Kerner bereits prominente Experten und Expertinnen wie Michael "Bully" Herbig, Bastian Pastewka, Andrea Kiewel oder Axel Milberg im Studio in Berlin. Zahlreiche Specials, wie zuletzt das "Doppel-Special" oder das "Zweite-Chance-Special", erweitern stetig die "Quiz-Champion"-Welt. In der Sonderausgabe "Die Quiz-Champion Spenden-Challenge" zugunsten der Deutschen Krebshilfe (ausgestrahlt am 14. und 15. September 2024 im ZDF und in der ZDFmediathek) stellte Kerner in einem 16-stündigen Live-Event insgesamt 428 Quizfragen. Oliver Heidemann: "Wir haben hier gemeinsam ein ganz besonderes Experiment gewagt und wurden dafür von den Zuschauerinnen und Zuschauern trotz der starken Konkurrenz am Samstagabend belohnt." Über vier Millionen Euro wurden für die Deutsche Krebshilfe eingesammelt. Mit über 360.000 Views war dieses Special das erfolgreichste Livestream-Event des laufenden Jahres jenseits des Sports. Vor allem die Nachtstrecke konnte überdurchschnittlich viele junge Zuschauer erreichen.

In diesem Jahr wird Johannes B. Kerner noch mehrfach im ZDF zu sehen sein: Am 7. Dezember 2024 präsentiert er zum zwölften Mal die große Spendengala "Ein Herz für Kinder" zugunsten der gleichnamigen Hilfsorganisation live aus Berlin, außerdem "Weihnachten mit dem Bundespräsidenten" am 24. Dezember 2024 und die große Party "Willkommen 2025" gemeinsam mit Andrea Kiewel live vom Brandenburger Tor am 31. Dezember 2024.

