ZDF

ZDF-Programmhinweis

PW 40/24

15.05 Uhr

Bares für Rares

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Bitte aktuelle Programmtexte beachten: Montag, 30. September 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Ring, zwei Kunstwerke von Otto Dill, einen CD-Ständer, ein Armband, ein Collier, einen Selbstkocher und ein antikes chinesisches Gewand. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Dienstag, 1. Oktober 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Drachenarmband, zwei Ledersessel, eine Frauenkopf-Büste, eine Mokkatasse, eine Zeichenplatte und eine Lithografie von Günther Uecker. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Mittwoch, 2. Oktober 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Glasvase, eine männliche Büste, Steckclips mit Aquamarinen, drei Dekorteller, vier Känguru-Stühle und ein Armband mit Diamanten. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Freitag, 4. Oktober 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren eine schwedische Hochzeitskrone, eine 4711-Werbeleuchte, acht asiatische Schattenfiguren, ein Armband, eine Wetterstation und zwei Lithografien. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell